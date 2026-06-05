Michoacán y China estrechan lazos para atraer inversiones y blindar productos locales

Michoacán y China unen fuerzas para detonar la inversión en el puerto de Lázaro Cárdenas y blindar los productos locales.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el embajador de la República Popular de China en México, Chen Daojiang, estrecharon lazos de colaboración para la atracción de nuevas inversiones en Michoacán, protección a productos regionales, promoción académica, cultural y turística con China.

Michoacán comprará unidades híbridas en China

En las instalaciones de la embajada ubicada en la Ciudad de México, el mandatario expuso el interés de que se faciliten canales de comunicación con sectores productivos del país asiático para ampliar las posibilidades de desarrollo en el puerto de Lázaro Cárdenas y comercializar artesanías y la gastronomía michoacana con denominación de origen, marcas colectivas e indicaciones geográficas.

Además, compartió que, siguiendo su modelo de movilidad sustentable, el próximo mes se licitará la compra de unidades híbridas fabricadas en China, para el Morebús que se construye en Morelia.

El gobierno de Michoacán licitará la compra de unidades híbridas fabricadas en China para el nuevo Morebús. ı Foto: Especial.

Lázaro Cárdenas, el puerto clave que une a Michoacán con China

Por su parte, el embajador reconoció la importancia de consolidar la relación con Michoacán al tener en Lázaro Cárdenas el segundo puerto más importante del país y con ello, la entrada comercial con China. “Nos interesa concretar actividades de cooperación para el desarrollo”, afirmó.

Lo anterior al recordar que México es el segundo socio comercial de China y el tercer destino de inversión directa y de generación de empleos.

Participaron también los secretarios de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma; de Turismo, Roberto Monroy; la directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa, así como ministros consejeros de administración, asuntos políticos, comercios, intercambio cultural y turismo, educación, sesión política y prensa de la Embajada.

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JVR