Michoacán consolida la protección de la tortuga marina con la liberación de 6.7 millones de crías.

Durante la temporada de anidación y liberación 2025-2026, las playas michoacanas registraron el nacimiento de más de 6.7 millones de tortugas marinas golfina, negra y laúd, con lo cual se consolida el trabajo de protección y preservación de las especies que arriban a la entidad.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla detalló que la Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) mantiene el Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina, a través del cual se protegieron 25 mil 584 nidos en 25 campamentos tortugueros distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, logrando la liberación de un millón 699 mil 609 crías de tortuga marina.

A esta cifra se suma una producción natural estimada de 5 millones de crías nacidas de manera directa en las playas protegidas de la costa michoacana, alcanzando un impacto ecológico superior a los 6.7 millones de nuevos quelonios incorporados al océano Pacífico.

El mandatario michoacano refirió que esta cifra evidencia el compromiso de su administración por salvaguardar la biodiversidad estatal. “Con los más de 200 kilómetros de extensión que tiene la costa michoacana, este gobierno avanza en brindar las condiciones para garantizar la protección de la flora y fauna que tenemos en nuestra entidad”, señaló Ramírez Bedolla.

Detalló que estos resultados fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre la Compesca, y los más de 650 voluntarios de los campamentos tortugueros que participaron en labores de vigilancia, protección de nidos, monitoreo, incubación controlada y liberación de crías.

Informó que para la temporada 2026-2027, se trabaja para fortalecer la coordinación con los campamentos tortugueros, comunidades costeras y dependencias de los distintos órdenes de gobierno, en los que también participan el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el objetivo de brindar mayores apoyos y reforzar la importante labor que realizan diariamente.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR