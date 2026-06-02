Investigan colusión de transportistas y crimen

El Gobierno de Michoacán abrió una línea de investigación por la presunta participación de transportistas durante los bloqueos en Zitácuaro, luego de la captura de cinco supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“De llegar a encontrar que hubo colusión con estos bloqueos, perderán la concesión de quienes hayan participado; es un mensaje clarísimo: van a perder la concesión si demostramos en la investigación que fueron los causantes de los bloqueos”, advirtió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El Tip: LA REGIÓN donde se suscitaron los disturbios está situada al oriente de la entidad, en los límites con los municipios mexiquenses de Donato Guerra y Villa de Allende.

El sábado pasado, la captura de cinco presuntos integrantes del CJNG por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, tras una agresión armada contra militares, derivó en una serie de bloqueos carreteros y quema de al menos ocho vehículos. En los cierres viales se utilizaron las combis y camiones suburbanos para interrumpir el tráfico.

De acuerdo con reportes del C5 Michoacán, los cierres se registraron en la vía hacia Aputzio, El Hucaz-La Joya; la salida a Morelia, a la altura de Valle Verde y Curungueo, así como en la salida a Toluca, cerca del Conalep y las Curvas del Gato.

En redes sociales también circularon imágenes y reportes sobre la quema de al menos dos vehículos y una tienda Oxxo, lo que ocasionó que habitantes del municipio buscaran resguardarse.

170 kilómetros separan a Zitácuaro de la capital Morelia

En un comunicado difundido en redes sociales, el ayuntamiento de Zitácuaro informó que cerca de las 14:00 horas fueron liberadas todas las vías de comunicación que se encontraban bloqueadas.

Además, elementos de seguridad mantuvieron recorridos permanentes de vigilancia y monitoreo en el municipio, con el objetivo de preservar el orden y brindar seguridad a la ciudadanía.

De acuerdo con medios locales, en el municipio de Zitácuaro mantiene operaciones el líder regional del CJNG identificado como William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas.

En junio de 2025, las autoridades federales estuvieron a punto de lograr su detención; sin embargo, el líder criminal logró escapar del operativo implementado para su captura.

Presuntamente en un rancho propiedad de El Barbas se logró el aseguramiento de cinco fusiles de asalto, cuatro granadas, un aditamento lanzagranadas, 525 cartuchos y cargadores útiles, además de 10 vehículos, uno con blindaje.

De igual forma, se localizó un paquete con aproximadamente un kilogramo de cocaína, y tres bolsas que contenían un kilogramo de marihuana.

El Dato: EN LA ZONA hay presencia del CJNG, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel de Los Correa.

En el operativo participaron elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional, así como las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE).

Recientemente, la Fiscalía de Michoacán compartió una cédula de recompensa por informes que conduzcan a la detención de El Barbas. En conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes el fiscal estatal Carlos Torres Piña y otros funcionarios, se informó que, derivado de los actos de investigación, existe una orden de aprehensión, librada por un juez de control, en contra del presunto narcotraficante.