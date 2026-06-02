Activa Guanajuato 7.9 mil mdp para obras en 46 municipios

Libia Dennise García Muñoz Ledo, la Gobernadora de la Gente, presentó el paquete de obras sociales y de infraestructura que se realizarán en los 46 municipios de Guanajuato, con una bolsa general histórica de siete mil 943 millones de pesos.

“Estamos poniendo manos a la obra para cambiar vidas y escribir nuevas historias. Vamos a llevar obras que generan desarrollo, obras con un solo propósito: el beneficio de las personas y comunidades, porque no olvidamos por quienes estamos aquí”, expresó.

En este paquete de obras se realizarán 386 proyectos con el financiamiento aprobado por el Congreso del estado, de cuatro mil millones de pesos que hoy se traduce en acciones tangibles para cada rincón de la entidad.

La mandataria estatal puntualizó que este financiamiento lo absorberá en su totalidad el Gobierno de la Gente y que, por primera vez, los municipios de Guanajuato no pagarán un peso.

Se trata de 260 obras de pavimentación de calles y Centros Nuevo Comienzo con una inversión de mil 255 millones de pesos; 87 obras de caminos rurales y caminos sacacosechas, con una inversión de 634 millones de pesos.

También 12 obras de redes de distribución y sistemas de agua potable, plantas de tratamiento, colectores y drenaje sanitario, con 466 millones de pesos.

Esta lista incluye 11 obras de infraestructura como puentes, bulevares y rehabilitación de carreteras por mil 281 millones de pesos; siete obras de ciclovías, calles turísticas e imagen urbana por 55 millones de pesos; seis obras de Unidades Médicas de Atención Primaria a la Salud (UMAPS), y equipamiento médico por 87 millones de pesos; dos obras para fortalecer la infraestructura de seguridad y paz por más de 149 millones de pesos; y la construcción de un Sistema de Cárcamo para evitar inundaciones, con una inversión de 70 millones de pesos.

Como una forma de responder a la confianza ciudadana, la gobernadora presentó la plataforma de transparencia: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/manosalaobra/, para que todas y todos puedan conocer cuáles son estas 386 obras, así como consultar municipio por municipio y darle seguimiento.

A este listado de labores también se suman otras adicionales que no se realizarán con el financiamiento otorgado por el Congreso del estado, pero que en las mesas de trabajo fueron aprobadas aunque no entraron dentro del crédito por los nuevos criterios federales de la Secretaría de Hacienda.

En Pénjamo, la cancha de futbol Siete de Prácticas y obra complementaria en el Centro Deportivo Utopía; en Salvatierra, la Pista de Atletismo de entrenamiento, y la cancha de futbol soccer con empastado sintético en la Unidad Deportiva Sur; y en Jerécuaro, el Mercado Municipal, segunda etapa.

En San Miguel de Allende, el Corredor Turístico salida a Celaya, calle Ancha de San Antonio; en Dolores Hidalgo, la modernización de la avenida Mariano Balleza, tercera etapa; en León, la remodelación de obras exteriores en la Unidad Deportiva Chapalita, en la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez, y en la mini-deportiva Las Hilamas; y en Salamanca, el Módulo Polideportivo en la Deportiva Norte.

La oobernadora Libia Dennise hizo una invitación a alcaldesas y alcaldes, a seguir avanzando, trabajando por el beneficio de la gente de sus municipios.