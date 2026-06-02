Agradece respaldo ciudadano a 2 años de triunfo electoral

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, ayer, durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El Gobierno federal agradeció la participación de miles de ciudadanos en las movilizaciones realizadas el domingo alrededor de la República, en el marco de su segundo año de triunfo electoral.

Durante la mañanera se proyectó un video que mostró imágenes de las movilizaciones registradas en diversas entidades del país, donde se observaron concentraciones ciudadanas, actos públicos y muestras de apoyo a las políticas impulsadas por la Federación.

“Agradecer a todos los que participaron, de corazón. Mucho entusiasmo, mucho cariño, mucha fuerza del pueblo”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Más tarde, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, difundió un videoclip de aproximadamente tres minutos en el que destacó la unidad del movimiento y el respaldo de la militancia a la Presidenta, con motivo de los dos años de su triunfo electoral.

La morenista acompañó el material audiovisual con un mensaje en el que resaltó la cohesión del partido guinda y el compromiso de sus simpatizantes con la llamada Cuarta Transformación.

El video recopiló imágenes de militantes, simpatizantes y ciudadanos que participaron en la movilización convocada para respaldar a la mandataria federal, acompañadas por la interpretación de la canción “El pueblo unido jamás será vencido”, himno asociado a movimientos sociales y políticos de América Latina.

Durante la grabación se observaron escenas de concentraciones, así como banderas, pancartas y expresiones de apoyo a la Presidenta. La producción enfatizó mensajes de unidad, justicia social y continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación impulsado por Morena.

La pieza audiovisual incluyó fragmentos de la letra que aluden a la organización popular, la lucha social y la construcción de un futuro de bienestar, en sintonía con el discurso que ha caracterizado al movimiento desde su llegada al poder.