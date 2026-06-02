“Son tiempos de defender la soberanía”

Al presidir la ceremonia del LXXXIV Aniversario del Día de la Marina Nacional, a bordo del buque de asalto anfibio Usumacinta, en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje de defensa de la soberanía nacional y respaldó a las Fuerzas Armadas como instituciones “patrióticas” ante lo que describió como presiones e intereses externos.

Mientras el Usumacinta recorría el puerto michoacano, la mandataria fijó el tono político del acto desde su primer mensaje: “Son tiempos de definiciones, de defender la soberanía nacional frente a intereses externos, de defender a la patria frente a campañas de mentiras y de odio promovidas desde el exterior”.

El dato: A la ceremonia asistieron el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entre otros.

La titular del Ejecutivo federal enmarcó el aniversario en ese contexto de defensa nacional y celebró que el país cuente con instituciones a la altura del momento: “Por fortuna, México tiene hombres y mujeres valientes. Tiene instituciones patrióticas, como la Marina Armada de México y la Defensa Nacional”.

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La Presidenta definió a la Secretaría de Marina como una institución de “disciplina, profesionalismo, honestidad, lealtad a la patria y compromiso permanente con el pueblo de México”, y dirigió un reconocimiento directo a su titular, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

De ambos dijo que “son hombres patriotas, honestos, que defienden a la patria, impulsan con lealtad al pueblo de México, su más alto profesionalismo”.

En el mensaje central de la ceremonia, se dirigió al personal naval con palabras de reconocimiento institucional: “Gracias por su lealtad a la patria, por su entrega, por su amor a México. México reconoce en ustedes a una institución honorable, profesional y comprometida con los más altos intereses de la nación”.

La mandataria hizo un llamado a que las generaciones futuras encuentren en la Marina “un motivo permanente de inspiración y confianza”. Subrayó también la dimensión económica y estratégica de los mares mexicanos: “Nuestros mares son fuente de vida, de identidad y de enormes oportunidades. Son también espacios de soberanía que debemos proteger con responsabilidad y visión de futuro.

“La Marina de México no sólo resguarda nuestra soberanía marítima, hoy desempeña tareas estratégicas, fundamentales para el desarrollo económico, la seguridad y el bienestar del país”, agregó.

Recordó que una de las decisiones centrales del sexenio anterior fue encomendar a la Secretaría de Marina la administración de los puertos nacionales.

Por su parte, el almirante Morales Ángeles anunció cambios estructurales recientes en la institución: la creación de una nueva Jefatura de Operaciones Navales y de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios, que integra de manera unificada la Autoridad Marítima Nacional y la Política Portuaria.

Informó que la Armada opera aeronaves no tripuladas de largo alcance con autonomía de más de 36 horas para vigilancia continua, además de buques multipropósito con alcance de hasta 500 millas náuticas en operaciones de búsqueda y rescate. Como parte de la ceremonia protocolaria, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta a 18 buques que fueron abanderados, entregó condecoraciones a personal mercante y naval, y encabezó los honores fúnebres a elementos caídos en el cumplimiento de su deber.