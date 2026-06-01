¿Por qué Bishop traiciona a Alamo en el final de Euphoria? Darrell Britt-Gibson revela la verdad

Darrell Britt-Gibson, actor que interpretó a Bishop en el final de Euphoria, reveló la verdad sobre por qué Bishop traicionó a Alamo para que lo mataran en el capítulo final de la serie.

En el último episodio de Euphoria, tras la muerte de Rue, Ali, el padrino de rehabilitación de Rue, llega al club nudista a buscar al dueño Alamo Brown para vengar la muerte de la joven.

Encierra a todos en el club y tras disparar en dos ocasiones pide hablar con Alamo, quien tras escuchar todo lo que estaba sucedió tira el muro de su negocio de un disparo y aparece.

Alamo le pregunta a Ali que quién lo envió, a lo que Ali le responde con un frío y certero: Rue.

El proxeneta y traficante no duda de su puntería y de sus trampas así que le propone a Ali un duelo, cuando una botella de champaña llegue al piso será el momento de desenfundar las armas y disparar, el más rápido mata al otro.

Bishop le pasa el arma y cuando antes de que la botella caiga al piso Alamo le dispara a Ali, pero la pistola no tiene balas, cuando Alamo se da cuenta voltea a ver a Bishop y le dice: “Nos vemos en el infierno hijo de per...” y Ali termina asesinando al narcotraficante.

Este momento causó mucha controversia porque Bishop era el sicario de confianza de Alamo, al que le encargaba sus tareas más complicadas.

¿Por qué Bishop traicionó a Alamo?

El actor Darrell Britt-Gibson contó la verdad de por qué traicionó a Alamo en Euphoria 3. En una entrevista que dio el histrión a la revista Variety contó que el motivo de la traición de Bishop fue porque el personaje no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que hacía Alamo.

“Bishop no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que hizo Alamo, pero era un trabajo para él. Creo que lo que Alamo le hizo a Rue fue la gota que colmó el vaso para Bishop”, contó Darrell Britt-Gibson.

Sin embargo, en redes sociales hay otra teoría que asegura que el hermano fallecido de Bishop era uno de los ahijados de Ali en la rehabilitación de las drogas y tras lo que Alamo le hizo a Rue de darle las patillas con fentanilo para matarla fue lo que motivó a Bishop a traicionar a su jefe.

Sam Levinson sheds light on Bishop's (Darrell Britt-Gibson) heroic turn in aiding Ali (Colman Domingo) in the "Euphoria" series finale:



"Bishop was the brother of one of Ali's deceased sponsees. This was established in 307 in a scene that we filmed but ultimately cut." pic.twitter.com/qGMiBPL9ZB — flanthippe (@flanthippe) June 1, 2026

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