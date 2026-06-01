Fallece Matt Brown, ¿de qué murió el personaje de ‘Alaskan Bush People’?

El hombre conocido por haber participado en “Mi familia vive en Alaska” de Discovery Channel, Matt Brown fue encontrado sin vida el pasado 30 de mayo en un río, de acuerdo con su hermano.

Bear Brown, el hermano de la personalidad de televisión confirmó por medio de un video publicado en instagram que encontrar un cuerpo sin vida en el río, y posteriormente fue identificado como Matt Brown, quien tenía 42 años de edad.

Asimismo, la oficina del Sheriff del condado de Okanogan informó que el sábado 30 de mayo un grupo de ciudadanos encontraron el cuerpo de una persona en el río Okanogan, mismo que “fue recuperado y llevado a la orilla, donde fue identificado positivamente como Matthew Brown.”

Precisaron que el cuerpo de Matthew Brown fue puesto bajo custodia forense, quienes serán los encargados de determinar la causa y forma de muerte del personaje de televisión.

Apuntaron que no se proporcionará más información mientras continúan las investigaciones, y extendieron sus condolencias a los familiares y seres queridos de Matt Brown.

Comunicado de la oficina del Sheriff del condado de Okanogan ı Foto: Redes Sociales

¿De qué murió Matt Brown?

De acuerdo con Bear Brown, de manera preeliminar le habrían informado que encontraron el cuerpo sin vida de su hermano, y que todo parecía apuntar a que se trataba de un suicidio, pero aún era información sin confirmar.

En el video en el que aparece bastante consternado, Bear Brown explica que parece que el cuerpo de Matt presentaba una herida autoinflingida; sin embargo, esta información debe ser corroborada por la oficina forense del condado de Okanogan.

Matt Brown contaba con antecedentes de adicciones con drogas y alcohol, por lo quue su hermano precisó que se alejó de su familia: “Todos piensan que la familia lo ha rechazado y no quiere saber nada de él, pero en realidad no es así. Él no quería tener nada que ver con la familia”, dijo.

Brown dijo que no sospechaba que Matt se haría daño, pues lo que le preocupaba es que tuviera una sobredosis: “Estuvo luchando durante mucho tiempo, como ya mencioné. Y me preocupaba mucho que terminara con una sobredosis o algo así. No pensé que se lastimaría.”

En un comunicado previo, la oficina del Sheriff informó que recibieron una llamada al 911 de una persona que les indicó que vió un hombre sentado en “aguas poco profundas del río Okanogan, al sur de Oroville, Washington.”

La persona que realizó la llamada dijo que poco después escuchó ruido y volvió a mirar hacia donde se encontraba el hombre, por lo que se percató que este ya se encontraba “boca abajo a la deriva en la corriente.”

Debido a esto la policía, bomberos, servicios de emergencia y agendes del condado de Okanogan realizaron la búsqueda del cuerpo desde el 28 de mayo; además, “se recuperó un arma de fuego del agua en la zona donde se vio al hombre por última vez.”

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