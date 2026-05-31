Tras la repentina muerte de la influencer Paola Márquez, quien fue hallada sin vida ayer en su domicilio, el mundo digital se ha llenado de mensajes de luto en su honor. La noticia fue confirmada por el Ayuntamiento de Huehuetlán, y posteriormente por su papá, a través de una esquela digital.

Aunque las investigaciones continúan, las primeras versiones apuntan a un posible suicidio, hipótesis que ha cobrado fuerza entre usuarios de redes sociales, quienes se han puesto a analizar sus últimas interacciones Instagram y Facebook. Conoce la última publicación de la creadora de contenido de 30 años y porqué están causando revuelo.

Esta es la última publicación de Paola Márquez, influencer hallada sin vida

Tan sólo dos días antes de su fallecimiento, el 28 de mayo, Paola Márquez compartió un mensaje en redes sociales que hoy se interpreta como un reflejo del difícil estado emocional que atravesaba.

En su publicación escribió: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder?”. La frase es breve, pero resulta enigmática, lo que despertó inquietud entre sus seguidores, quienes ahora la ven como una señal de despedida.

El mensaje se viralizó rápidamente tras conocerse la noticia de su muerte, por lo que su última publicación se convirtió en un espacio de despedida donde cientos de usuarios expresaron su tristeza y recordaron la influencia que Paola Márquez ejercía en la comunidad digital.

Algunos comentarios fueron:

“Nadie sabe la guerra interna que uno vive..Ay pao..”

"Siempre e pensado que las personas con depresión son las más fuertes , imagínate luchar contra tu mente todos los días y aún así decidir arreglarte , oler rico , y además sacarle una sonrisa a los demás, descansa en paz hermosa , las almas más bonitas , siempre se van más rápido"

"Desde aqui ya se le veia la su carita, era claro que necesitaba que la apoyaran y estuvieran con ella"

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