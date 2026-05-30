Muere la influencer Paola Márquez a los 30 años, ¿qué le pasó?

En las últimas horas ha causado conmoción el fallecimiento de la influencer Paola Márquez, originaria de San Luis Potosí. Con apenas 30 años, la creadora de contenido acumulaba miles de seguidores en redes sociales y era reconocida por su estilo cercano y lleno de humor.

La noticia fue confirmada oficialmente por el Ayuntamiento de Huehuetlán, lo que desató una ola de mensajes de tristeza entre sus seguidores y familiares.

Muere la influencer Paola Márquez, ¿qué le pasó?

El H. Ayuntamiento de Huehuetlán, perteneciente al estado de San Luis Potosí, publicó este sábado en la tarde un comunicado en el que confirmó la muerte de la creadora de contenido Paola Márquez.

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“El H. Ayuntamiento de Huehuetlán lamenta profundamente el fallecimiento de Paola Márquez. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, se lee en la imagen, acompañada de una foto de la joven.

El H. Ayuntamiento de Huehuetlán lamenta el fallecimiento de la influencer Paola Márquez ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con medios locales, Paola Márquez fue encontrada sin vida en su domicilio por un familiar. Aunque las autoridades aún no han confirmado la causa oficial de su muerte, en redes sociales se especula que pudo tratarse de un suicidio.

Su última publicación en Instagram, un video en un elevador acompañado de la frase “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”, fue interpretada por muchos seguidores como una despedida.

La noticia del fallecimiento de Paola Márquez provocó una oleada de mensajes en redes sociales, donde amigos, familiares y fanáticos expresaron su tristeza y sorpresa ante lo ocurrido. La recordaron como una joven muy divertida y con quienes sus seguidores se identificaban.

¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez era una influencer de 30 años, originaria de San Luis Potosí. Actualmente cuenta con más de 160 mil seguidores en Instagram y alrededor de 165 mil en Facebook, plataformas donde compartía momentos de su vida personal como viajes y conciertos, así como videos llenos de humor sobre situaciones cotidianas.

En octubre de 2025 celebró su cumpleaños número 30 rodeada de amigos y familiares, mostrando la cercanía que mantenía con su entorno.

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