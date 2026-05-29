Lukas Agirre, ¿qué pasó?, ¿cómo murió el joven asesinado en San Sebastián?

El joven de 24 años fue atacado con arma blanca tras una discusión

Lukas Agirre era un joven de 24 años originario de Hernani, en el País Vasco, cuyo caso generó atención mediática tras su muerte violenta ocurrida en San Sebastián (Donostia), España, durante la madrugada del 25 de diciembre de 2022.

El hecho ocurrió en una zona de ocio nocturno del centro de la ciudad y actualmente se encuentra bajo proceso judicial.

De acuerdo con la investigación judicial, los hechos se registraron en las inmediaciones de la plaza Okendo, una zona céntrica de San Sebastián cercana a bares y discotecas.

¿Qué pasó con Lukas Agirre?

La noche del incidente, varios grupos de jóvenes coincidieron en el área tras la salida de establecimientos nocturnos. En ese contexto se habría originado una discusión que escaló hasta una agresión con arma blanca.

El ataque ocurrió en plena vía pública, lo que generó una respuesta inmediata de servicios de emergencia, aunque la situación ya era crítica al momento de su llegada.

El joven de 24 años fue atacado con arma blanca tras una discusión ı Foto: Redes sociales

¿Cómo murió Lukas Aguirre?

Los informes forenses determinaron que Lukas Agirre recibió dos heridas por arma blanca, una en el costado izquierdo del tórax y otra en la zona del cuello.

La lesión más grave fue la del tórax, ya que provocó una hemorragia interna masiva. Esa herida resultó mortal y causó su fallecimiento en el lugar de los hechos, sin que fuera posible su traslado con vida a un centro hospitalario.

El caso se encuentra en fase judicial en la Audiencia de Gipuzkoa, donde se desarrolla un juicio con jurado popular. La investigación señala la participación de dos personas como presuntos responsables principales del ataque y una tercera persona acusada de encubrimiento.

La Fiscalía y las acusaciones particulares han solicitado penas de prisión que oscilan entre los 22 y 25 años, dependiendo de la calificación de los delitos imputados.

El proceso judicial continúa en curso, por lo que la responsabilidad penal de los implicados aún está en determinación. El caso de Lukas Agirre se mantiene como uno de los expedientes más relevantes en materia de violencia en zonas de ocio nocturno en San Sebastián en los últimos años.

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MSL