¿A qué se dedica Vanessa Cortés?, ¿cómo ha hecho su fortuna?

Vanessa Cortés Carmona fue identificada en un video junto a Gustavo Petro en 2024

Vanessa Cortés Carmona, una ciudadana colombiana originaria de Manizales, ha pasado en pocos años de un perfil discreto a convertirse en objeto de atención mediática regional, luego de ser identificada como la mujer que aparece junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Casco Antiguo de Panamá durante un viaje en junio de 2024.

Aunque el video que los muestra caminando juntos desató especulación pública sobre su relación, el interés más reciente se ha centrado en su actividad económica, su empresa y la forma en que ha construido su patrimonio en los últimos años.

¿A qué se dedica Vanessa Cortés?

De acuerdo con algunos reportes de investigación, Vanessa Cortés se dedica principalmente a actividades de consultoría empresarial y asesoría administrativa y financiera a compañías privadas.

En 2022 constituyó la empresa Kayros Advice SAS, una sociedad registrada en Bogotá dedicada formalmente a servicios de asesoría en inversiones y gestión empresarial. Desde su creación, la firma ha operado con un perfil bajo, sin presencia pública significativa, páginas web o canales corporativos abiertos, según las investigaciones.

La propia Cortés ha sostenido, en declaraciones, que su actividad se basa en la prestación de servicios de consultoría directa a clientes corporativos, bajo esquemas de relacionamiento privado y sin necesidad de infraestructura pública visible.

El crecimiento de su empresa y el origen de su fortuna

El punto que ha generado mayor atención es el crecimiento de Kayros Advice SAS desde su creación.

La empresa fue constituida en septiembre de 2022 con un capital inicial cercano a los 200 millones de pesos colombianos. En los años siguientes, sus estados financieros habrían mostrado un incremento progresivo en activos, llegando a cifras superiores a los 600 millones de pesos.

Algunos reportes señalan que, durante los primeros años de operación, la compañía habría registrado periodos sin ingresos reportados, seguidos posteriormente por un aumento significativo en su actividad financiera entre 2024 y 2026.

Paralelamente, también se han mencionado adquisiciones de bienes inmuebles en zonas de alto valor en Bogotá y sus alrededores, lo que ha reforzado el interés público sobre su evolución patrimonial.

El nombre de Vanessa Cortés comenzó a circular masivamente después de la difusión de un video en el que aparece caminando junto al presidente Gustavo Petro en el Casco Antiguo de Panamá.

La escena, registrada durante un evento internacional en junio de 2024, se viralizó en redes sociales y dio pie a múltiples interpretaciones sobre la identidad de la mujer y su cercanía con el mandatario colombiano.

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MSL