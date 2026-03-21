EU investiga a Petro por nexos con el narco

El presidente colombiano Gustavo Petro fue designado como un “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) mientras los fiscales federales de Nueva York investigan sus presuntos vínculos con narcotraficantes, según personas familiarizadas con el asunto y registros vistos por AP.

Los registros de la DEA muestran que Petro ha aparecido en múltiples investigaciones que se remontan a 2022, muchas basadas en entrevistas con informantes confidenciales. Los presuntos delitos que la DEA ha investigado incluyen sus posibles tratos con el Cártel de Sinaloa de México y un plan para aprovechar su política de “paz total” para beneficiar a narcotraficantes prominentes que contribuyeron a su campaña presidencial. Los registros también sugieren el uso de fuerzas del orden para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos.

El Tip: La investigación federal contra el mandatario fue informada más temprano por el diario The New York Times.

La etiqueta de “objetivo prioritario” está reservada para sospechosos que la DEA considera haber tenido un “impacto significativo” en el comercio de drogas.

Horas después de conocida la noticia Petro negó cualquier vínculo con narcotraficantes y sostuvo que no recibió dinero alguno de ellos para la campaña electoral que lo llevó al poder, por lo que cree que estos procesos en EU servirán para “desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana” en su contra, a la que señaló de tratar con narcotraficantes.

En un mensaje de X el mandatario dijo que, contrario a los señalamientos, ha puesto su vida en riesgo por denunciar los vínculos de narcotraficantes y políticos en Colombia y recalcó que en la investigación que hizo la autoridad electoral a su campaña no descubrió “ni un solo peso de narcotraficantes”.

En los últimos meses, fiscales en Brooklyn y Manhattan han estado interrogando a narcotraficantes sobre sus vínculos con Petro y, en particular, sobre acusación de que sus representantes solicitaron sobornos para bloquear su extradición a EU, según una fuente anónima.

La investigación se centra al menos en parte en acusación de que representantes de Petro solicitaron sobornos a narcotraficantes en la cárcel colombiana La Picota a cambio de una promesa de que no serían extraditados a EU.

El presidente Petro ha negado sistemáticamente las acusaciones de narcotráfico, particularmente después de que Donald Trump lo calificó de “capo de las drogas” y el Departamento del Tesoro lo sancionó a multas de 2025 sin ofrecer pruebas.