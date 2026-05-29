¿Quién es Vanessa Cortés, la mujer que pasea con Gustavo Petro?

La difusión de un video en el que aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, caminando con una mujer en el Casco Antiguo de Panamá colocó en el foco mediático a Vanessa Cortés Carmona, una ciudadana colombiana de 33 años originaria de Manizales que posteriormente fue identificada como la persona que acompaña al mandatario.

La grabación, captada en junio de 2024 en una de las zonas más turísticas del centro histórico de la capital panameña, se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios, teorías y especulaciones sobre la identidad de la mujer y su posible vínculo con el presidente colombiano.

¿Quién es Vanessa Cortés?

Vanessa Cortés Carmona es una ciudadana colombiana originaria de Manizales que, de acuerdo con reportes periodísticos, mantenía un perfil bajo antes de 2022, sin exposición pública relevante ni una actividad empresarial ampliamente conocida.

Su vida habría transcurrido principalmente en Bogotá, donde habría trabajado en empleos temporales vinculados al sector público y mantenido un perfil económico considerado de clase media.

El nombre de Cortés comenzó a aparecer en la esfera pública tras su vinculación en investigaciones periodísticas que la relacionan con la mujer captada junto al presidente Gustavo Petro en Panamá, lo que provocó un incremento significativo del interés mediático sobre su identidad.

De acuerdo con los reportes, a partir de 2022 su situación comenzó a cambiar tras la constitución de la empresa Kayros Advice SAS, una firma que habría registrado un crecimiento acelerado en activos e ingresos en un periodo relativamente corto.

Algunas investigaciones señalan que la compañía habría alcanzado cifras superiores a los 600 millones de pesos colombianos, además de reportar movimientos patrimoniales en zonas de alto valor en Bogotá. Hasta el momento, esta información proviene de reportes periodísticos y no existen confirmaciones oficiales ni procesos judiciales en su contra.

Su nombre es Vanessa Cortés Carmona. Tiene 33 años, es de Manizales y desde que Petro es presidente ha tenido un rápido crecimiento patrimonial. Antes de agosto de 2022 no registraba empresas ni propiedades a su nombre. @petrogustavo pic.twitter.com/R24U7fMIGu — Onix (@Denunciemoou) May 29, 2026

El caso tomó mayor fuerza pública después de la difusión de las imágenes del presidente Gustavo Petro caminando con una mujer no identificada en el Casco Antiguo de Panamá. La escena se viralizó en cuestión de horas y generó debate político y mediático tanto en Colombia como en otros países de la región.

Posteriormente, distintos reportajes señalaron que la mujer sería Vanessa Cortés, lo que intensificó la atención sobre su identidad y su posible relación con el mandatario.

Uno de los temas más buscados en internet es si existe una relación sentimental entre Vanessa Cortés y Gustavo Petro. Hasta ahora no hay confirmación oficial por parte del Gobierno colombiano ni evidencia pública concluyente que lo respalde.

La propia Cortés ha negado, ser pareja del presidente, mientras que otras versiones han sugerido una posible cercanía desde la campaña presidencial de 2022, sin que esto haya sido verificado de manera independiente.

🇨🇴 Está es Vanessa cortes la acompañante de PETRO en PANAMA



En una la investigación realizada por la silla vacía.



👉🏻 La UIAF había generado una alerta por incremento patrimonial injustificado.



🔺Casa en la calera

🔺 apartamento en calle 93

🔺 apartamento en bocagrande

🔺4… pic.twitter.com/Yp23tsz1nA — Misión cumplida (@ojocolombia2026) May 28, 2026

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MSL