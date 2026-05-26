Última encuesta presidencial Colombia 2026: quién lidera la intención de voto hoy

De izq. a der.: Paloma Valencia, Iván Cepeda y Aberlardo de la Espriella, candidatos presidenciales en Colombia.

Las elecciones presidenciales de Colombia celebran su primera vuelta este domingo 31 de mayo, con lo que miles de ciudadanos del país sudamericano se alistan para votar por quien será el sucesor de Gustavo Petro, en medio de un tenso panorama político.

El mapa electoral de Colombia se divide entre la izquierda, encabezada por quien daría continuidad al proyecto de Petro, Iván Cepeda, y la derecha, fracturada entre los proyectos de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Iván Cepeda, candidato oficialista a la presidencia de Colombia. ı Foto: Reuters

Una tercera opción, considerada “centro”, encabezada por Sergio Fajardo y Claudia López, quedó prácticamente descartada con mínimos en su intención de voto.

A menos de una semana para que se celebren las elecciones, surge la pregunta de quiénes son los mejor posicionados en la intención del voto y, en consecuencia, quiénes pasarán a una segunda vuelta.

¿Cómo van las encuestas presidenciales de 2026 en Colombia?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, para elegir al sucesor de Gustavo Petro, se celebrará el domingo 31 de mayo.

Paloma Valencia, candidata presidencial de Colombia. ı Foto: Reuters

A la contienda se postularon 10 candidatos, siendo los más relevantes el que acompaña el proyecto de Petro Urrego (Iván Cepeda, de Pacto Histórico) y sus mencionados contrincantes de derecha.

Ahora, a menos de una semana de la celebración de estos comicios, las principales encuestadoras ya publicaron los resultados de intención de voto, los cuales se resumen a continuación:

Resultados de las más recientes encuestas presidenciales en Colombia, agregados con ayuda de la herramienta Gemini AI de Google. ı Foto: Reuters

De acuerdo con estos resultados, el izquierdista Iván Cepeda lidera la intención de voto, seguido por el derechista Abelardo de la Espriella. Sin embargo, de cara a una segunda vuelta, las encuestadoras proyectan un panorama tan ajustado que se habla de un escenario de empate técnico.

El triunfo de Cepeda daría continuidad al proyecto de Gustavo Petro, quien ha sido presidente de Colombia desde 2022 y concluirá su mandato este 2026.

Un cartel con el rostro de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano. ı Foto: Reuters

Si los resultados de las encuestas se cumplen, las elecciones presidenciales en Colombia se irían a una segunda vuelta, a celebrarse el domingo 21 de junio.

Chocan encuestadoras ante posibles escenarios

Las encuestadoras presentadas anteriormente han elaborado posibles escenarios sobre el desarrollo de la jornada electoral presidencial.

Según Invamer, las elecciones irían a segunda vuelta, pero Iván Cepeda retendría la presidencia contra cualquier candidato de la derecha. Vencería a De la Espriella (52,4% vs. 45,3%) y a Paloma Valencia (52,8% vs. 44,3%).

Mientras que, según las encuestadoras Atlas Intel y Guarumo, el triunfo sería para la derecha. Según Atlas Intel, en segunda vuelta la derecha unida ganaría: De la Espriella vencería a Cepeda (44,0% vs. 40,4%) y Paloma Valencia también lo superaría (40,6% vs. 39,2%). Por su parte, la encuesta de Tempo también proyecta una victoria de Paloma Valencia sobre Cepeda (43,4% vs. 40,8%).

La Registraduría Nacional tiene todo listo para que más de 40 millones de colombianos habilitados ejerzan su derecho al voto.

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