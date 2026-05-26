Subsidio Eléctrico 2026: ¿Cuándo comienza, cómo postular, cuáles son los requisitos y cuántos meses dura?

El Subsidio Eléctrico es un beneficio que ha ofrecido desde el 2024 el Ministerio de Energía de Chile, con el que las y los beneficiarios pueden acceder a un descuento semestral en su cuenta de electricidad.

Este beneficio está dirigido a quienes residan en un hogar ubicado dentro del 40 por ciento más vulnerable de Chile, tomando en cuenta la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH) que se encuentre vigente en la segunda quincena de mayo.

Quienes obtengan este beneficio obtendrán el decuento correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2026 en seis cuotas a partir de septiembre del 2026, de acuerdo con la página Chile Atiende.

Subsidio Eléctrico 2026 ı Foto: Especial

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico 2026?

Para poder postular al subsidio requieres contar con una Clave Única que puedes solicitar en la página chileatiende.gob.cl/fichas/11331-clave-unica para poder ingresarla en el sitio web del Subsidio Eléctrico.

Posteriormente debes solicitar una videoatención o llamar al número 101 de Chile Atiende. Para esto debes indicar tu RUT y número de cliente para que se pueda confirmar que cumples con los requisitos.

Cuando se ingrese tu solicitud recibirás un correo electrónico que contiene todos los detalles del proceso.

Para recibir más información se puede llamar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) al teléfono 6000 231360, o acudir a una oficina de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Energía.

Solamente se puede postular un integrante por hogar aún cuando la cuenta de luz no se encuentre al día; sin embargo, esta debe estar regularizada antes del 22 de junio del 2026.

Requisitos para el Subsidio Eléctrico 2026

Para poder realizar la postulación al Subsidio Eléctrico 2026 se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años de edad

Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad

Encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026

Pertenecer al tramo del 40 por ciento de mayor vulnerabilidad: Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica

El descuento que se obtendrá del Subsidio Eléctrico se calcula conforme al número de integrantes del hogar:

1 integrante: $17.346

2 a 3 integrantes: $22.548

4 o más integrantes: $31.224

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