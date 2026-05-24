¿Quién es la esposa de Iván Cepeda, candidato a la presidencia de Colombia y cuántos hijos tiene?

Esto se sabe de su vida

Las elecciones presidenciales en Colombia han puesto nuevamente en el centro de la conversación pública al senador Iván Cepeda, quien aparece entre los aspirantes con mayor intención de voto rumbo a los comicios de este año.

El político de izquierda y figura cercana al movimiento oficialista Pacto Histórico lidera varias encuestas, lo que ha despertado interés no solo en su carrera política, sino también en aspectos de su vida personal, incluyendo quién es su esposa y si tiene hijos.

Apoyo mostrado al candidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda ı Foto: Reuters

¿Quién es Iván Cepeda?

Iván Cepeda nació el 24 de octubre de 1962 en Bogotá, Colombia. Es reconocido por su trayectoria como defensor de derechos humanos, promotor de paz y legislador.

Realizó estudios de filosofía en Bulgaria y posteriormente cursó una maestría en Derecho Internacional Humanitario en Francia. A lo largo de su carrera recibió reconocimientos internacionales por su labor en derechos humanos y participación en procesos de paz.

Cepeda fue representante a la Cámara y posteriormente senador de Colombia, además de participar como facilitador en diálogos entre el Gobierno colombiano y grupos armados como las FARC-EP y el ELN.

También es hijo de Manuel Cepeda Vargas, dirigente de izquierda asesinado en 1994 en un caso que marcó la historia política del país.

El candidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda ı Foto: Reuters

¿Quién es la esposa de Iván Cepeda?

La esposa de Iván Cepeda es Pilar Rueda, quien ha mantenido un perfil discreto pese a la relevancia política de su esposo.

Su trayectoria profesional está enfocada en derechos humanos, justicia de género y atención a víctimas del conflicto armado. Durante el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, participó en el desarrollo del enfoque de género del acuerdo, con presencia constante en las conversaciones realizadas en La Habana.

Además, trabajó en organismos e instituciones relacionadas con migración, derechos sociales y justicia transicional, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Pilar Rueda Jiménez, la próxima primera dama de Colombia. La esposa de Iván Cepeda. pic.twitter.com/Md9btifEeD — Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleanowtr) March 19, 2026

¿Iván Cepeda tiene hijos?

Sí. Iván Cepeda tiene un hijo menor de edad, aunque la familia ha mantenido en reserva gran parte de su identidad y vida privada.

El menor volvió recientemente a la discusión pública después de una controversia generada en redes sociales por declaraciones de la candidata Laura Gallego Solís, situación que provocó críticas y reacciones políticas en Colombia.

El candidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda ı Foto: Reuters

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LMCT