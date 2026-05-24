Trump asegura que no hay prisa para acuerdo con Irán; mantendrá bloqueo a Ormuz

El presiente de Estados Unidos, Donald Trump, en un evento en Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el inminente acuerdo de paz con Irán debe “tomarse su tiempo” para garantizar que no haya “errores”, y anunció que mantendrá el bloqueo en el Estrecho de Ormuz hasta que el documento sea firmado.

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario estadounidense recordó que representantes de la Casa Blanca se encuentran en diálogos con líderes de Medio Oriente en favor de alcanzar un acuerdo sobre la guerra de Irán.

No obstante, enfatizó que ordenó a su delegación “tomarse su tiempo”, pues, dijo, el acuerdo no debe ser apresurado.

Un espectacular retrata al presidente de EU, Donald Trump, con una cinta en la boca que imita al Estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán. ı Foto: Reuters

“Las negociaciones están avanzando de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, escribió Trump en la red social Truth.

“Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo correctamente. ¡No puede haber errores!”, abundó.

El mandatario estadounidense enfatizó que, en tanto no concluyan las negociaciones, el bloqueo que su país impuso al tránsito de buques iraníes por el Estrecho de Ormuz seguirá vigente, pese al rechazo del país persa y de otras naciones.

Un remolcador junto a buques de carga en el estrecho de Ormuz. ı Foto: Reuters

“El bloqueo permanecerá plenamente vigente y en efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”, escribió Trump.

En el mismo sentido, el mandatario celebró que la relación con Irán “se está volviendo mucho más profesional y productiva”, pero reiteró que no permitirá al país persa contar con un arma nuclear, principal motivo de diferencia en las negociaciones de paz.

“Nuestra relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva. Sin embargo, deben entender que no pueden desarrollar ni obtener un arma o bomba nuclear”, escribió.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ı Foto: Redes sociales

Por otro lado, Donald Trump expresó su agradecimiento a los líderes de Medio Oriente que han participado en los trabajos de mediación con Irán, entre quienes se incluyen representantes de Pakistán, Egipto, Qatar, Turquía, Baréin y otros.

“Me gustaría agradecer, hasta ahora, a todos los países de Oriente Medio por su apoyo y cooperación, que se verán aún más reforzados y fortalecidos al unirse a las naciones de los históricos Acuerdos de Abraham y, quién sabe, ¡quizás la República Islámica de Irán también quiera unirse”, escribió el republicano.

Finalmente, Trump reiteró su intención de deshacer los acuerdos cerrados en las administraciones demócratas anteriores que, dijo, permitieron a Irán desarrollar arsenal nuclear.

“Uno de los peores acuerdos jamás realizados por nuestro país fue el Acuerdo Nuclear con Irán, propuesto y firmado por Barack Hussein Obama y los completos aficionados de la Administración Obama”, escribió Trump.

“Era una vía directa para que Irán desarrollara un arma nuclear. No ocurre lo mismo con el acuerdo que actualmente está siendo negociado con Irán por la Administración Trump: ¡DE HECHO, ES EXACTAMENTE LO OPUESTO!”, abundó.

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