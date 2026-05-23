Acuerdo de paz con Irán ha sido ‘ampliamente negociado’ y será ‘anunciado pronto’, adelanta Trump

Donald Trump, presidente de EU, asegura que "será anunciado pronto" el acuerdo de paz con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo de paz con Irán fue “ampliamente negociado” con apoyo de líderes de Medio Oriente y los últimos detalles se están afinando, de forma que “será anunciado pronto”.

Así lo escribió en un mensaje en la red social Truth, en donde aseguró que, tras largas conversaciones con los mediadores y los líderes de la región, “los aspectos y detalles finales del acuerdo están siendo discutidos actualmente y serán anunciados en breve”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habla con la prensa en Washington DC. ı Foto: Reuters

Trump adelantó que, entre “muchos otros elementos del acuerdo”, se incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz.

En su mensaje, el mandatario estadounidense aclaró que el llamado “Memorando de Entendimiento referente a la paz”, el cual será dado a conocer pronto, fue redactado tras una llamada conjunta con:

Mohammed bin Salman Al Saud, presidente de Arabia Saudita

Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de los Emiratos Árabes Unidos

emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani

primer ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani

ministro Ali al-Thawadi, de Catar

mariscal de campo Syed Asim Munir Ahmed Shah, de Pakistán

Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía

Abdel Fattah El-Sisi, presidente de Egipto

rey Abdullah II, de Jordania

rey Hamad bin Isa Al Khalifa, de Baréin

“Un acuerdo ha sido ampliamente negociado, sujeto a su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los diversos países mencionados anteriormente”, escribió Trump en su mensaje, en la citada red social.

“Los aspectos y detalles finales del acuerdo están siendo discutidos actualmente y serán anunciados en breve. Además de muchos otros elementos del acuerdo, el Estrecho de Ormuz será abierto”, abundó Trump.

Además, el presidente estadounidense aseguró que sostuvo una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, la cual, dijo, “salió muy bien”.

El anuncio del posible acuerdo ocurre el mismo día que Trump aseguró que había un “50-50” de posibilidades de terminar con la guerra de Irán o continuar con los ataques al país persa. De ser el último escenario, advirtió que golpearía “aún más fuerte”.

“Creo que pasará una de estas dos cosas: o los golpearé aún más fuerte de lo que hayan sido golpeados jamás o firmaremos un acuerdo que sea bueno", dijo Trump a la prensa.

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