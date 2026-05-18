Donald Trump ordena frenar ataque a Irán para alcanzar acuerdo

El Presidente Donald Trump publicó que estaba aplazando un ataque militar contra Irán previsto para el martes, mientras continúan los esfuerzos por alcanzar un acuerdo, y añadió que Estados Unidos estaba dispuesto a reanudar los ataques si no se llegaba a un tratado.

Qatar, Arabia Saudí y EAU pidieron hoy posponer plan para lanzar mañana ataque militar contra Irán, dijo Donald Trump.

‘’El Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me han pedido que posponga nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, programado para mañana, ya que se están llevando a cabo negociaciones serias’’, expreso Donald Trump.

‘’Este acuerdo incluirá, y esto es crucial, ¡la prohibición de las armas nucleares para Irán!’’, añadió Donald Trump.

El Presidente Donald Trump aseguró que por respeto a los líderes mencionados no se llevará a cabo el ataque planeado contra Irán, pero pidió estar preparados por si no se logra llegar a un acuerdo.

‘’Les he ordenado que estén preparados para un ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento si no se alcanza un acuerdo aceptable’’, dijo Donald Trump.

Mensaje del Presidente de EU. ı Foto: Especial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR