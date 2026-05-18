Se registra tiroteo en Centro Islámico de San Diego; el tirador está activo, precisa Policía de EU

La Policía local respondió este lunes a los reportes de un tirador activo en el Centro Islámico de San Diego.

De acuerdo con el líder del centro, un guardia murió.

El oficial Anthony Carrasco indicó que creen que hay más personas que fueron alcanzadas por los disparos.

Imágenes aéreas de televisión mostraban una fuerte presencia policial fuera de la mezquita.

El Centro Islámico está en un vecindario mayormente residencial a unos 14 km (9 millas) al norte del centro de San Diego.

La oficina del Gobernador Gavin Newsom dijo que estaba siendo informado.

“Estamos agradecidos a los primeros en responder en la escena que trabajan para proteger a la comunidad e instamos a todos a seguir la orientación de las autoridades locales”, publicó su oficina en la red social de X.

La mezquita es la más grande del condado de San Diego, según su sitio web. El campus incluye la Escuela Al Rashid, que según el sitio web ofrece cursos de idioma árabe, estudios islámicos y el Corán.

ALERTA MÁXIMA JUSTO AHORA



Enorme operativo policial en San Diego: tiroteo activo en un centro islámico.



Decenas de oficiales fuertemente armados irrumpieron en el edificio con tácticas de alto riesgo y registraron habitación por habitación.



Lo más preocupante: dentro de la… pic.twitter.com/jw95XmBUQv — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) May 18, 2026

El sitio web dice que su misión es no sólo servir a la población musulmana sino también “trabajar con la comunidad en general para servir a los menos afortunados, educar y mejorar nuestra nación”.

Allí se realizan cinco oraciones diarias, y la mezquita trabaja con otras organizaciones y personas de todas las religiones en causas sociales.

🚨 Tiroteo en centro islámico de San Diego



Se reporta un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, Estados Unidos, donde autoridades informan que el agresor sigue activo mientras intentan contener la situación.



Hasta el momento no se ha confirmado el número de víctimas o… pic.twitter.com/e6i64xZx0W — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 18, 2026

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FGR