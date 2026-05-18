Bonos del Sistema Patria: Calendario de junio 2026

El Sistema Patria es un programa del Gobierno que brinda diversos subsidios, bonos y programas sociales a las personas que residen en Venezuela, y estos se dispersan mensualmente por medio de un monedero digital.

Los bonos del Sistema Patria buscan brindar protección social a los distintos sectores que son beneficiarios, por medio de programas como Hogares de la Patria, Economía Familiar y contra la Guerra Económica en Venezuela.

Durante junio los subsidios se irán otorgando de manera directa por medio de la Plataforma Patria, y la dispersión se hará gradualmene para las y los beneficiarios, quienes deben estar activos.

Bonos del Sistema Patria junio

Las y los beneficiarios de los bonos del Sistema Patria recibirán un mensaje vía SMS desde el número 67373 para notificarles que ya cuentan con el dinero dentro de sus cuentas; o bien, por medio de la aplicación veMonedero.

El Sistema Patria busca garantizar que las y los venezolanos reciban de manera directa las ayudas económicas sin necesidad de recurrir a intermediarios, con la finalidad de tener eficiencia y control en estos recursos.

Durante la primer semana de junio se realiza de manera automática la dispersión correspondiente a los bonos de protección social de asignación mensual obligatoria a los monederos digitales.

Estos bonos son los siguientes:

Hogares de la Patria

Parto Humanizado

Lactancia Materna

José Gregorio Hernández

También se realiza la distribución secuencial del Bono contra la Guerra Económica, que beneficia a las y los trabajadores públicos jubilados; además, se otorga el bono para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Las y los beneficiarios de la pensión 100% Amor Mayor reciben la dispersión del bono durante los primeros días del mes, por lo que se debe estar pendiente de la plataforma del Sistema Patria para tener una interacción constante con este.

Los fondos del Sistema Patria deben ser confirmados, pues estos tienen un plazo de aceptación específico, y en caso de que no se confirme la recepción de estos se puede perder el recurso del bono.

Por medio del monedero digital del Sistema Patria se pueden realizar transferencias a otras instituciones bancarias, y también se puede realizar el pago de algunos servicios de manera directa.

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