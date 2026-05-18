¿Cuándo llega el Bono de Guerra Económica del Sistema Patria 2026?

El Bono de Guerra Económica de Venezuela es un apoyo económico proporcionado por el gobierno de Delcy Rodríguez, y este se brinda por medio de la Plataforma Patria a las y los trabajadores públicos activos.

La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, habría anunciado que se realizaría un ajuste al monto indexado que se destina como parte del Bono de Guerra Económica, pero para este mes la cifra se encuentra en un estimado de 150 dólares.

Los 76 mil 500 bolívares del Bono de Guerra Económica venezolano comenzaron a ser dispersados a partir del viernes 15 de mayo, y este pago se realizará por medio del Sistema Patria.

#ATENCION|| Inicia la entrega del #IngresoIntegralTrabajadores correspondiente al mes de mayo, aprobado por nuestra Presidenta (E) @delcirodriguezv, a través de la #PlataformaPatria.#LosQueremosdeVuelta pic.twitter.com/yU3i9K7lxl — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) May 15, 2026

Ajuste en el monto del Bono de Guerra Económica del Sistema Patria

El pasado 1 de mayo Delcy Rodríguez anunció que el monto de 76 mil 500 bolívares pasaría a un total de 102 mil bolívares para los trabajadores públicos activos, pues este ajuste corresponde a los 200 dólares indexados.

Sin embargo, para la dispersión de mayo este ajuste aún no se ha visto reflejado en el monto que se recibe, por lo que las y los trabajadores apuntan que posiblemente este aumento podría brindarse por medio de otros mecanismos o bonificaciones.

Además, se espera que durante la segunda quincena de mayo comiencen a dispersarse de manera progresiva los apoyos para las y los jubilados, que corresponde a 84 mil bolívares o 168 dólares aproximadamente.

Asimismo, se realizará la dispersión del Bono del Sistema Patria para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor, que equivale a 35 mil bolívares o 70 dólares aproximadamente.

#ATENCION

¿Sabías que puedes gestionar tus medicamentos a través del #SistemaPatria?

¡Hazlo en 4 pasos!



Guarda y comparte está información, no olvides mantener tu informe médico a la mano. pic.twitter.com/xhO3LsOrlF — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) May 13, 2026

El Sistema Patria brinda subsidios, bonos y programas sociales que están impulsados por el gobierno de Venezuela, y estos son otorgados por medio de monederos digitales.

Los monederos digiales del Sistema Patria permiten realizar transferencia de fondos a otras cuentas bancarias, y estos también pueden utilizarse para pagar servicion públicos.

Las y los beneficiarios de los distintos bonos del Sistema Patria reciben una alerta por medio de SMS desde el número 67373, o por medio de la aplicación móvil veMonedero.

Se recomienda que se ingrese regularmente al Sistema Patria para generar una interacción, y para conocer el estatus del monto correspondiente a cada uno de los bonos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.