Donald Trump presume su dominio militar en la ofensiva contra Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, profundizó ayer la fractura diplomática con sus aliados occidentales al asegurar que Washington no necesita respaldo de la OTAN para enfrentar a Irán, una declaración que elevó la tensión geopolítica mientras emprendía su viaje a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en medio de un conflicto sin solución definitiva y con una frágil tregua.

Antes de abordar el Air Force One en la base aérea Andrews, el magnate cuestionó de nuevo la ausencia de apoyo militar de la alianza atlántica en la ofensiva iniciada junto con Israel contra Teherán el pasado 28 de febrero, y dijo que considera innecesaria cualquier asistencia internacional para alcanzar sus objetivos.

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“La OTAN me decepcionó profundamente. La OTAN no estuvo presente cuando la necesitamos. No necesitamos a la OTAN, pero si la necesitáramos, simplemente no estuvieron ahí”, declaró Donald Trump ante reporteros reunidos en la Casa Blanca.

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La molestia con Berlín escaló luego de que el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmara que Estados Unidos había sido “humillado” por Teherán durante las negociaciones de paz. En respuesta, el republicano ordenó el retiro de cinco mil militares estadounidenses destacados en territorio alemán.

Con España, Donald Trump reprochó la negativa del gobierno a autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota para operaciones ofensivas y amenazó con imponer un embargo económico.

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FRACTURA ATLÁNTICA. Insistió en que Estados Unidos mantiene absoluta ventaja táctica sobre Irán y aseguró que el desenlace será favorable para Washington con o sin negociación.

“No creo que necesitemos ayuda con Irán. Ganaremos de una forma u otra, pacíficamente o de cualquier otra manera”.

Aun así, descartó cualquier prisa para cerrar negociaciones mientras continúe el bloqueo naval impuesto por Washington y Tel Aviv sobre puertos iraníes.

También aseguró confiar en que Irán abandonará sus actividades de enriquecimiento de uranio y cualquier intento de desarrollar armamento nuclear. “Seguro que pararán”, afirmó al ser cuestionado sobre la posibilidad de frenar las aspiraciones atómicas iraníes.

El Dato: A Israel le preocupa que Trump alcance un acuerdo con Irán antes de alcanzar cuestiones clave que los llevaron a iniciar la guerra.

Añadió además que mantiene contacto directo con funcionarios iraníes y sostuvo que las conversaciones avanzan bajo control estadounidense. “Yo trato con ellos”, afirmó.

Asimismo, continuó con su crítica contra hacia medios de comunicación de su país, a los que acusó de “traición” por informar que Teherán resiste militarmente con mayor eficacia de la reconocida oficialmente.

“Cuando las noticias falsas dicen que el enemigo iraní tiene éxito militarmente contra nosotros, es prácticamente una traición”, escribió en redes sociales en su vuelo hacia China.

Por su parte, el Pentágono reconoció que la guerra ha costado 29 mil millones de dólares, cuatro mil millones más que el cálculo oficial presentado en abril. Durante una audiencia en el Capitolio, el director financiero interino del Departamento de Defensa, Jules Hurst III, admitió que la cifra continúa bajo revisión constante, mientras legisladores exigieron claridad presupuestaria sobre buques, reposición de armamento, combustible y reparaciones.

El Tip: Arabia Saudita lanzó múltiples ataques encubiertos contra Irán en respuesta a ataques dentro del reino, reportó Reuters.

TABLERO GEOPOLÍTICO. El magnate partió ayer hacia China para sostener sus primeras conversaciones cara a cara con Xi Jinping en más de seis meses, y dijo que no cree necesitar la ayuda del país asiático para poner fin a la guerra con Irán. “Tenemos muchas cosas que discutir. Para serles honesto, no diría que Irán sea una de ellas, porque tenemos a Irán bastante controlado”, sostuvo. China mantiene una estrecha relación económica con Teherán y es uno de los principales compradores de crudo iraní.

En tanto, desde Pekín, el embajador iraní Rahmani Fazli aseguró que China podría desempeñar un papel relevante como mediador. “China puede ser una fuerza importante para reducir las tensiones entre Teherán y Washington”, declaró.

A su vez, Teherán presentó una demanda ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-EU, con sede en La Haya, por agresión militar, ataques contra instalaciones nucleares e imposición de sanciones económicas que, según argumenta, violan los Acuerdos de Argel de 1981.

A ello se suma la ampliación oficial de la zona estratégica de Ormuz, que ahora abarca entre 200 y 300 millas, una redefinición militar que incrementa la presión sobre una ruta por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas licuado.

Ante ello, el Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos subió a 3.8 por ciento interanual, su nivel más alto desde mayo de 2023, impulsado por el encarecimiento del petróleo.

La Administración de Información Energética elevó además su previsión para la gasolina a 3.88 dólares por galón este año y proyectó un barril Brent por encima de 106 dólares durante mayo y junio.