Sube a 10 el número de contagios de cruceristas

El brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius mantiene bajo vigilancia sanitaria internacional a varios países, luego de que las autoridades españolas confirmaran ayer que el número total de contagios positivos asciende a 10, tras descartarse el caso de un ciudadano estadounidense cuyo diagnóstico inicial había generado dudas.

El Ministerio de Sanidad de España precisó que las pruebas realizadas al pasajero en Cabo Verde arrojaron nuevamente resultado negativo, luego de que un primer análisis fuera considerado inconcluso. La aclaración corrigió la cifra preliminar de 11 casos positivos mencionada horas antes por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, durante una comparecencia conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

35 por ciento de personas infectadas por hantavirus mueren

Tedros Adhanom insistió en que el riesgo para la salud global es bajo y no existen señales que apunten a una propagación mayor, reconoció que el largo periodo de incubación del virus obliga a mantener vigilancia reforzada durante las próximas semanas.

El funcionario explicó que, debido a esta característica del hantavirus, el inicio formal de la cuarentena para los pasajeros fue modificado al 10 de mayo, en lugar del día seis como se había establecido inicialmente. Con ello, el periodo de observación concluirá el 21 de junio.

“Cualquier persona que presente síntomas deberá ser aislada y tratada inmediatamente”, advirtió y reiteró que el trabajará con expertos de todos los países.

El Dato: autoridades sanitarias calificaron los casos de hantavirus como un “brote” superior al esperado en una población.

En Francia, la situación más delicada es el de una ciudadana contagiada con hantavirus de tipo Andes, quien permanece hospitalizada en estado grave en cuidados intensivos. La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, confirmó que otros cuatro franceses repatriados junto a ella evolucionan favorablemente y dieron negativo.

Asimismo, autoridades francesas identificaron 22 casos relacionados con pasajeros evacuados, quienes permanecen bajo seguimiento epidemiológico.

En Países Bajos, 12 trabajadores del hospital universitario Radboudumc de Nimega fueron puestos en cuarentena preventiva tras posibles fallas en el manejo de muestras biológicas de un paciente infectado.