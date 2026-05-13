Pentágono eleva presión a Cuba

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EL SECRETARIO de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó ayer que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional debido al uso de sus puertos por buques militares rusos, incluido un submarino de propulsión nuclear.

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el republicano Mario Díaz-Balart cuestionó al jefe del Pentágono sobre la presencia militar rusa en la isla, a lo que respondió que Washington considera “altamente problemático” que un adversario extranjero opere cerca de su territorio.

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La declaración ocurre en medio del endurecimiento de la política de Donald Trump hacia La Habana. El magnate reiteró que Cuba busca ayuda y abrió la puerta al diálogo, pese a amenazarlo con tomar el control de la isla.

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