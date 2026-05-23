Explosión en mina de carbón en China deja al menos 90 muertos y varios desaparecidos | VIDEO

Una explosión de gas en una mina de carbón, en la provincia de Shanxi, al norte de China, dejó al menos 90 personas muertas y varios trabajadores desaparecidos, en lo que, según medios internacionales, es considerado el accidente minero más grave en el país desde 2009.

De acuerdo con agencias, el siniestro ocurrió la noche del viernes en la mina Liushenyu, ubicada en el condado de Qinyuan, mientras cientos de empleados realizaban labores bajo tierra.

A gas explosion at a coal mine in Shanxi Province, China killed at least 82 people and left 2 missing on Friday evening.



Of the 247 workers underground at the time, 128 were hospitalized.



Company executives have been detained.



President Xi Jinping ordered an investigation… pic.twitter.com/HFvfWr6UHy — Clash Report (@clashreport) May 23, 2026

Según la agencia estatal china Xinhua, alrededor de 247 trabajadores se encontraban en el interior del complejo minero al momento del incidente.

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Asimismo, los reportes indican que 201 mineros lograron ser evacuados con vida, aunque las autoridades señalaron que aún existían inconsistencias respecto al número exacto de personas presentes en el lugar cuando ocurrió la explosión.

Las primeras evaluaciones apuntan a que los niveles de monóxido de carbono dentro de la mina superaban ampliamente los límites permitidos para este tipo de instalaciones. Sin embargo, las autoridades locales informaron que las causas exactas permanecen bajo investigación.

🇨🇳 | Más de 90 muertos tras explosión en una mina de China. pic.twitter.com/yfABms8hqe — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 23, 2026

Tras el accidente, las autoridades provinciales movilizaron siete equipos de rescate, además de personal médico y especializado que suma aproximadamente 755 elementos, con el objetivo de localizar a las personas que continúan desaparecidas y atender a los lesionados.

Por otra parte, el presidente de China, Xi Jinping, pidió a las autoridades desplegadas en la zona realizar "todos los esfuerzos posibles" para las labores de búsqueda y rescate, además de ordenar una investigación exhaustiva que permita determinar responsabilidades conforme a la ley.

🇨🇳 Al menos 90 muertos en la peor explosión minera de China en 16 años:



Una devastadora explosión de gas en la mina de carbón Liushenyu, situada en la provincia china de Shanxi, en el centro del país, ha dejado al menos 90 muertos y decenas de heridos, según informaron las… pic.twitter.com/7h0Tte81ee — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 23, 2026

En la misma línea, el primer ministro Li Qiang solicitó una difusión oportuna y precisa sobre el desarrollo del caso, así como una revisión estricta de las posibles responsabilidades.

Además, medios internacionales reportaron que directivos vinculados con la operación de la mina, administrada por Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry, fueron puestos bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

China redujo de manera importante las muertes relacionadas con minas de carbón durante las últimas décadas mediante regulaciones más estrictas. Sin embargo, el accidente revive preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en uno de los sectores industriales más importantes del país.

Con información de Reuters y Europa Press.

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