Putin viajará a China y se reunirá con Xi Jinping

Vladimir Putin, presidente de Rusia, en un evento en Moscú, el 15 de mayo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará una visita oficial de dos días a China la próxima semana, donde sostendrá reuniones con su homólogo chino, Xi Jinping, apenas días después del viaje del mandatario estadounidense, Donald Trump, al país asiático.

La visita también ocurre en medio de un creciente acercamiento entre Moscú y Beijing, motivado por temas estratégicos como la guerra en Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un discurso desde Moscú. ı Foto: Reuters

De acuerdo con un comunicado del Kremlin retomado por agencias internacionales, la visita se llevará a cabo los días 19 y 20 de mayo y coincide con el 25 aniversario del Tratado de Amistad Sino-Ruso firmado en 2001.

Durante el encuentro, ambos líderes discutirán el estado de las relaciones bilaterales, asuntos internacionales y regionales, así como temas de cooperación económica y comercial.

Asimismo, el gobierno ruso adelantó que, tras las conversaciones, se prevé la firma de una declaración conjunta y diversos acuerdos bilaterales.

Vladimir Putin y Xi Jinping, en reunión bilateral en Beijing, en fotografía de archivo. ı Foto: larazondemexico

El programa también contempla una reunión entre Putin y el primer ministro chino, Li Qiang, enfocada en las perspectivas de intercambio comercial y económico.

La visita ocurre menos de una semana después de que Trump concluyera una gira oficial en Beijing, donde dialogó con Xi Jinping sobre temas comerciales y el conflicto relacionado con Irán, según reportes de medios internacionales.

Crece relación entre China y Rusia

En los últimos años, la relación entre China y Rusia se ha fortalecido, especialmente tras el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022, conflicto que derivó en sanciones occidentales contra Moscú y aumentó la dependencia rusa del mercado chino.

Niños bajan de un monumento de la era soviética en el Museo Nacional de Historia en Ucrania. ı Foto: Reuters

Mientras tanto, la guerra en Ucrania mantiene su intensidad. Autoridades ucranianas informaron este sábado la repatriación de 528 cuerpos de soldados que, según la parte rusa, pertenecerían a militares ucranianos caídos en combate.

El intercambio se produjo después de que ambas naciones concretaran el viernes un canje de 205 prisioneros de guerra por cada bando.

Además, Ucrania reportó nuevos ataques nocturnos con drones rusos en la región de Odesa, donde un edificio habitacional y viviendas resultaron dañados. Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 294 drones durante la noche, de los cuales 269 fueron interceptados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber derribado 138 drones ucranianos sobre distintas regiones del país.

Con información de Reuters y Associated Press.

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