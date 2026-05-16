Con “fantásticos acuerdos” cierran Trump y Xi su cumbre en Pekín

Al concluir su visita a China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo Xi Jinping, destacaron que lograron “fantásticos acuerdos”, principalmente en material comercial.

“Quiero agradecerle enormemente. Ésta fue una visita increíble. Creo que trajo muchos beneficios. Hemos cerrado acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países. Realmente hemos logrado cosas maravillosas, en mi opinión”, declaró Trump junto a Xi.

El Dato: La visita de Xi sería la primera de un líder chino a Estados Unidos en más de una década. La última ocasión, el mandatario fue recibido por Barack Obama en 2015.

En la residencia oficial de Zhongnanhai para celebrar la segunda y última jornada de su cumbre en Pekín, ambos líderes mantuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre los principales asuntos que atañen a sus países y al mundo, y alcanzaron una serie de nuevos entendimientos comunes, afirmó un portavoz de la cancillería china.

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Previo al encuentro, el jefe de la Casa Blanca insistió en que las dos potencias mantienen una buena relación y que “sigue mejorando”, a pesar de las marcadas diferencias en temas como la guerra en Irán y Taiwán, al que apoya Estados Unidos, y cuya soberanía reconoce la comunidad internacional.

Xi, que calificó la visita como un “hito”, indicó que acordaron una nueva visión para desarrollar una relación bilateral constructiva de estabilidad estratégica, que brindará una guía táctica para las relaciones China-EU en los próximos tres años y posteriormente: “Hemos establecido una nueva relación bilateral, o más bien una relación constructiva, estratégica y estable”.

600 ojivas nucleares se calcula que tiene China en su arsenal

El estadounidense aseguró que su homólogo chino comparte una visión “muy similar” sobre cómo poner fin al conflicto con Teherán: “Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que estrecho se abra”.

A bordo del Air Force One, el magnate dijo que Irán decidió cerrar el estrecho y explicó que EU decidió entonces “cerrarlo encima de ellos, pero queremos que se abra, (porque) es algo desquiciado y no es bueno”.

Indicó también que planteó un posible acuerdo nuclear tripartito entre EU, Rusia y China que limite el número de ojivas nucleares en su arsenal. En el pasado, Beijing se había mostrado reacio a la idea de entrar en un pacto de ese tipo. Además, dijo que China aceptó que busca comprar petróleo, 200 aviones Boeing y soja estadounidense.

En el tema de Taiwán, Trump dijo desde el avión presidencial que tiene un “buen entendimiento” con Xi, pero que no se comprometió a nada, aunque negó que exista un riesgo inmediato de conflicto por este asunto.

“El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán. Él está muy en contra de lo que están haciendo (un movimiento independentista). Hablamos sobre Irán y sobre eso. Y creo que vamos a tener un muy buen entendimiento sobre ambos temas”, indicó.

Recordó que su par chino “no quiere ver una lucha por la independencia” de Taiwán, al considerar que eso supondría “una confrontación muy fuerte”, pero agregó: “Le escuché. No hice ningún comentario al respecto”.

Acerca de si Xi le pidió limitar la venta de armas a Taipéi, Trump respondió que tomará una decisión “en un periodo bastante corto” y que hablará con “la persona que ahora dirige Taiwán”, en aparente referencia al presidente taiwanés, William Lai.

El gobierno chino afirmó que Xi y Trump alcanzaron “una serie de nuevos consensos”, al tiempo que pidió mantener abierta la “puerta del diálogo” sobre Irán y reabrir “cuanto antes” el estrecho de Ormuz. Al hacer un balance de la jornada, aseguró que ambos mandatarios acordaron situar la construcción de una “relación de estabilidad estratégica constructiva China-EU” como nueva orientación de los vínculos.

La Cancillería indicó que también alcanzaron consensos sobre “cómo abordar adecuadamente las preocupaciones mutuas” y acordaron reforzar “la comunicación y la coordinación” en asuntos internacionales y regionales. Finalmente, anunció que el presidente del país asiático realizará una visita a EU en el otoño. tras aceptar la invitación de Trump.

Busca desnuclearización de Irán en plan a 20 años

› Redacción

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que la única forma de entenderse con Irán es que dé garantías de que llevarán a cabo un plan de desnuclearización de 20 años.

Desde el avión presidencial rumbo a Washington, tras reunirse con su par chino, Xi Jinping, señaló que “no le gustó la primera frase del documento” propuesto por Teherán para poner fin a la guerra, que ha vuelto a tildar de “inaceptable”.

“La miré y no me gustó la primera frase, así que la tiré. Era una frase inaceptable. Si tienen cualquier capacidad nuclear, ni siquiera sigo leyendo el resto. Veinte años son suficientes, pero el nivel de garantía por parte de ellos no es suficiente. En otras palabras, tiene que ser un acuerdo real de 20 años, no algo incompleto. Tienen que entregar todo.

“Pero ni siquiera estamos hablando todavía de material nuclear residual. Dijeron que no pueden retirarlo, porque no tienen la tecnología”, aseguró, antes de apuntar que las autoridades iraníes señalaron que “los únicos que pueden retirarlo son China y EU”, dado que son los únicos países que contarían con estos medios técnicos.

El presidente Donald Trump aborda el Air Force One el viernes 15 de mayo de 2026. ı Foto: AP

El Tip: Pese al alto al fuego, Israel atacó ayer bases de Hezbolá en el sur de Líbano, y que en la semana mató a 220 miembros de la milicia.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló que la desconfianza es el mayor obstáculo en las negociaciones para poner fin a la guerra con EU, y señaló que Teherán está abierto a recibir ayuda diplomática, en particular de China, para contribuir a aliviar las tensiones.

Indicó que los mensajes contradictorios “han hecho que seamos reticentes respecto a las verdaderas intenciones de los estadounidenses. Dudamos de su seriedad”, y añadió que las negociaciones avanzarán si Washington está listo para un “acuerdo justo y equilibrado”.

Asimismo, afirmó que el tema de sus reservas de uranio enriquecido es uno de los asuntos más difíciles en las negociaciones con EU. Rusia ofreció anteriormente llevarse las reservas si Irán está dispuesto a entregarlas. Araghchi indicó que la propuesta de Rusia no se debate activamente en este momento, pero podría retomarse.

“Cuando lleguemos a esa etapa, obviamente tendremos más consultas con Rusia y veremos si la oferta rusa puede ayudar o no”, expresó.

EXTIENDEN TREGUA. En otro frente, Israel y Líbano acordaron extender por otros 45 días el alto al fuego con Hezbolá, para permitir negociaciones sobre un acuerdo de paz más amplio, informó el Departamento de Estado de EU.

Después de dos días de reuniones, dijo que volverá a reunir a ambas partes para conversaciones el 2 y 3 de junio, y una vía militar —entre los ejércitos israelí y libanés— a cargo del Pentágono, comenzará el 29 de mayo. Hezbolá se opone a las negociaciones directas de Líbano con Israel y no ha formado parte de las conversaciones.