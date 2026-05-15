¿Quién es Monica Witt? La exagente de Estados Unidos acusada de espionaje

La Oficina Federal de Investigación (FBI) anunció una recompensa de 200 mil dólares a cambio de información que permita localizar y capturar a Monica Elfriede Witt, una exoficial de inteligencia militar acusada de traición y espionaje en favor de Irán.

El anuncio de la agencia resulta importante, al ocurrir en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por el conflicto que Estados Unidos e Irán sostienen desde finales de febrero de este año.

Las autoridades estadounidenses sospechan que Witt, nacida en 1979, probablemente continúa apoyando las actividades ilícitas del régimen iraní desde la clandestinidad.

Perfil de Monica Witt

La trayectoria de Monica Witt la convirtió en una pieza clave para la seguridad nacional de Estados Unidos. Tras servir en las Fuerzas Armadas de 1997 a 2008, se desempeñó durante cinco años como agente especial en la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFOSI), donde formó parte de operaciones secretas en Medio Oriente.

Su trabajo con el gobierno continuó como contratista externa hasta 2010. Según informes del FBI, estos puestos le permitieron manejar documentos con clasificación Secreta y Ultra Secreta.

Sin embargo, el panorama cambió en 2013, cuando Witt desertó para refugiarse en Irán, nación que desde entonces le ha facilitado casa, tecnología y financiamiento para realizar actividades encubiertas.

#OTD in 2019, Monica Witt, a former U.S. intelligence specialist, was charged with betraying her oath to protect and defend by delivering national defense information to Iran. If you have information about Witt, visit https://t.co/iL7sD5efWD. #NatSec https://t.co/Dd9s5QG8b1 pic.twitter.com/iZPS7Th5ga — FBI (@FBI) February 13, 2021

¿De qué se le acusa a Monica Witt?

En 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos la acusó formalmente de conspiración y de entregar voluntariamente documentos de defensa nacional a una potencia extranjera.

Entre los puntos más graves de la acusación presentados por la fiscalía se encuentran:

Filtración de un programa ultra secreto: Entregó detalles sobre un sistema clasificado de recopilación de inteligencia estadounidense.

Exposición de agentes encubiertos: Reveló los nombres reales e identidades de sus antiguos colegas de la Comunidad de Inteligencia, poniendo en riesgo inminente la vida de los oficiales y de sus familias en el extranjero.

Ciberguerra: Realizó investigaciones de perfiles para que piratas informáticos iraníes pudieran atacar las redes de funcionarios de EE.UU.

Su deserción ha beneficiado directamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una organización encargada de la guerra no convencional y el espionaje exterior del régimen iraní.

El caso es considerado por Washington como uno de los golpes a la seguridad interna más severos de las últimas décadas, cuya herida sigue abierta en el tablero de control del Pentágono.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.