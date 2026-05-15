EU va por Raúl Castro, eleva la presión a Cuba

Estados Unidos busca procesar al exlíder cubano, Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de aviones en 1996, que eran operados por el grupo humanitario Brothers to the Rescue, informó ayer la cadena CBS.

De acuerdo con la cadena, la acusación todavía debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando fuerzas cubanas derribaron aeronaves de la organización en aguas internacionales.Con ello, la administración Trump busca incrementar presión sobre el gobierno cubano.

El Tip: Rusia anunció a principios de abril sus planes de enviar un segundo buque cisterna de combustible a Cuba. El petrolero zarpó del puerto ruso de Vysotsk, en enero.

Asimismo, el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, John Ratcliffe, visitó La Habana, con lo cual abrió ayer un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Cuba y Washington, en medio de un escenario marcado por presiones económicas, apagones masivos y una tensión política.

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De acuerdo con un comunicado difundido por medios oficiales cubanos, John Ratcliffe sostuvo un encuentro con representantes del Ministerio del Interior como parte de un esfuerzo para contribuir al diálogo político entre ambos países. La reunión fue aprobada por la llamada “dirección de la revolución” y solicitada por representantes de la administración Trump.

Las autoridades cubanas aseguraron que durante el intercambio se presentaron elementos para demostrar “categóricamente” que Cuba no representa amenaza alguna para la seguridad nacional estadounidense ni existen fundamentos para mantenerla en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

El texto oficial subrayó que la isla “no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas”, además de insistir en que no existen bases militares o de inteligencia extranjeras en su territorio ni acciones hostiles dirigidas contra Estados Unidos.

El encuentro también permitió expresar un interés mutuo en ampliar la cooperación bilateral en materia de aplicación y cumplimiento de la ley, con énfasis en la seguridad regional e internacional.

Asimismo, ambos gobiernos sostienen un diálogo que permanece reservado. Hasta ahora sólo ha trascendido una reunión física celebrada el 10 de abril en La Habana.

10 millones de habitantes han sido afectados por los apagones

CRISIS SOCIAL. Mientras tanto, la red eléctrica cubana sufrió un colapso parcial durante la madrugada del jueves, que dejó sin servicio a gran parte del oriente del país, incluida Santiago de Cuba.

Aunque el suministro comenzó a restablecerse en instalaciones prioritarias, amplias zonas permanecieron sin electricidad durante horas. En varias regiones, los cortes superan ya las 20 horas diarias, mientras La Habana también enfrenta interrupciones prolongadas. El ministro de Energía y Minas confirmó que la isla agotó sus reservas de fueloil y diésel.

Mientras, el gobierno cubano evalúa la oferta estadounidense de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria. El canciller Bruno Rodríguez dijo que La Habana está dispuesta a escuchar los términos, siempre que la ayuda esté libre de maniobras políticas.

El presidente Miguel Díaz-Canel dijo que la forma más efectiva de aliviar la crisis sería levantar el bloqueo económico, financiero y energético.