Trump ya leyó respuesta de Irán a su propuesta de paz: ‘No me gustó, es inaceptable’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que ya leyó la respuesta de Irán a la propuesta de paz que presentó esta semana, pero aseguró que está no le convenció y es “totalmente inaceptable”.

A través de una publicación en la red social Truth, el mandatario estadounidense aseguró que recibió la respuesta a su plan de paz presentada por los “supuestos dirigentes” de Irán, que le fue transmitida más temprano por el mediador, Pakistán.

No obstante, sobre el contenido de la respuesta iraní, Trump declaró: “No me gustó, es TOTALMENTE INACEPTABLE”.

Sin embargo, Trump no dio más detalles de cuáles en específico fueron los puntos que rechazó de la respuesta iraní.

Irán, indispuesto a ceder uranio enriquecido

Como han reportado agencias internacionales, y autoridades iraníes citadas por la agencia nacional IRNA, Irán no está dispuesto a entregar a Estados Unidos sus reservas de uranio enriquecido.

Lo anterior está relacionado con la presión que Estados Unidos ha ejercido sobre Irán para que termine con su programa nuclear, para lo cual el enriquecimiento de uranio es fundamental.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Estados Unidos ha pedido una suspensión de 20 años, mientras que Irán solo aceptaría una paralización parcial hasta 2031. A pesar de ello, Irán ha negado en reiteradas ocasiones que sea uno de sus principales intereses el fabricar armas nucleares.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que Irán no podrá tener nunca arsenal de este tipo, y ha condicionado la rendición en este sentido del país persa para el término de la guerra.

🇺🇸🇮🇷 | Trump sobre el uranio enriquecido de Irán, enterrado profundamente bajo escombros: "Lo conseguiremos en algún momento... Lo tenemos vigilado. Hice una cosa llamada Fuerza Espacial, y ellos están observando eso... Si alguien se acerca al lugar, lo sabremos — y los haremos… pic.twitter.com/xmZodZOlM0 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 10, 2026

“Lo conseguiremos en algún momento [el uranio enriquecido de Irán]. Lo tenemos vigilado. Ordené la creación de una Fuerza Especial y ellos lo están observando. Si alguien se acerca al lugar, lo sabremos”, dijo Trump en entrevista con Full Measure.

Estos son los puntos principales del plan de paz de Estados Unidos

Mientras que la propuesta de paz de Estados Unidos contempla, en conjunto, la reapertura del diálogo, el fin de los bloqueos al Estrecho de Ormuz y otras medidas en favor de ambas partes.

Sobre la mesa existe un memorándum de entendimiento de 14 puntos que plantea una extensión indefinida del alto el fuego entre los beligerantes, un periodo de 30 días de negociaciones, la reapertura del Estrecho de Ormuz, límites al programa nuclear iraní y el levantamiento gradual de sanciones contra Teherán.

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