Irán envía respuesta a nueva propuesta de paz presentada por Estados Unidos

Irán entregó su respuesta a la más reciente propuesta de paz que presentó Estados Unidos para poner fin a la guerra que ya superó los dos meses, iniciativa que el presidente del segundo, Donald Trump, anunció con optimismo.

De acuerdo con la agencia nacional iraní IRNA, Irán entregó la respuesta a la propuesta de Washington por medio de Pakistán, el principal mediador en el conflicto.

🇮🇷 | El presidente de Irán, Pezeshkian:



Nunca nos inclinaremos ante el enemigo y, si se menciona algo sobre diálogo o negociación, eso no significa rendición ni retirada.



Al contrario, el objetivo es recuperar los derechos de la nación iraní y defender con determinación los… pic.twitter.com/rUx9hob2Mw — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 10, 2026

Aunque aún no se conoce respuesta, reportes internacionales apuntan a que el país persa mantiene su negativa a abandonar por completo su programa nuclear, especialmente en lo relacionado con el enriquecimiento de uranio.

La propuesta estadounidense contempla primero consolidar el cese de hostilidades y posteriormente abrir negociaciones sobre temas más sensibles, entre ellos el programa nuclear iraní y la situación en el Estrecho de Ormuz.

Sobre la mesa existe un memorándum de entendimiento de 14 puntos que plantea una extensión indefinida del alto el fuego entre los beligerantes, un periodo de 30 días de negociaciones, la reapertura del Estrecho de Ormuz, límites al programa nuclear iraní y el levantamiento gradual de sanciones contra Teherán.

🇮🇷🇺🇸 | URGENTE: La respuesta de Irán a la propuesta de EE.UU. para poner fin a la guerra ha sido enviada a través de Pakistán, informa Reuters citando a la agencia de noticias IRNA. pic.twitter.com/JYyrC502co — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 10, 2026

No obstante, una de las principales diferencias entre Estados Unidos e Irán radica en el programa nuclear, donde Washington pide una suspensión durante 20 años, mientras que Teherán solo aceptaría una paralización parcial hasta 2031.

Además, está pendiente la discusión sobre si Irán entregará a Estados Unidos sus reservas de uranio enriquecido, material fundamental para fabricar una bomba nuclear, acusación que Teherán ha negado reiteradamente.

🇺🇸🇮🇷 | Trump sobre el uranio enriquecido de Irán, enterrado profundamente bajo escombros: "Lo conseguiremos en algún momento... Lo tenemos vigilado. Hice una cosa llamada Fuerza Espacial, y ellos están observando eso... Si alguien se acerca al lugar, lo sabremos — y los haremos… pic.twitter.com/xmZodZOlM0 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 10, 2026

A pesar de estas directrices, que se conocen desde hace tiempo, no se sabe aún cuál es la respuesta iraní a la propuesta de Estados Unidos.

Siguen tensiones en Estrecho de Ormuz

Mientras se discute la posible paz entre Estados Unidos e Irán, siguen las tensiones en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales pasos de crudo por el Medio Oriente, bloqueado de facto de manera paralela por ambos beligerantes.

Pese al avance de las negociaciones, Irán mantiene fuertemente restringido el tránsito marítimo no iraní por este cruce. No obstante, se reportó que dos embarcaciones lograron cruzar el Estrecho en las últimas horas, una operada por QatarEnergy y otra con bandera panameña.

Según fuentes citadas por Reuters, el paso del buque qatarí habría sido autorizado por Irán como gesto de confianza hacia Qatar y Pakistán, ambos involucrados en labores de mediación.

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