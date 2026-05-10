Ciudadano francés evacuado del crucero MV Hondius presenta síntomas de hantavirus

Aspecto de pasajeros del MV Hondius, a su llegada a Tenerife, España.

Uno de los extranjeros evacuados este domingo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, comenzó a presentar síntomas de la enfermedad mientras era repatriado a Francia, su país de origen.

Por esta situación, se teme el inicio de una cadena de contagios que lleve la infección a otros países, si bien las autoridades han asegurado que se mantienen las estrictas medidas de cuarentena.

🇪🇸 | HANTAVIRUS: El primer grupo de españoles que ha llegado al aeropuerto está ya en la escalinata del avión que los llevará hasta Madrid. pic.twitter.com/0pVxB5QQBW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 10, 2026

Así lo informó el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, quien, mediante un comunicado, informó que uno de los cinco connacionales que fueron evacuados del crucero comenzó a presentar síntomas durante el vuelo.

“Cinco de nuestros compatriotas que viajaban en el ‘MV Hondius’, origen del brote de hantavirus, han sido repatriados a Francia. Uno de ellos desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación”, anunció Lecornu en redes sociales.

🇫🇷 | AHORA - HANTAVIRUS: Uno de los franceses repatriados ha presentado síntomas mientras volaba a París. pic.twitter.com/mFRxNyKu1c — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 10, 2026

El primer ministro aseguró que los cinco franceses evacuados del crucero “han sido puestos inmediatamente en estricto aislamiento hasta nuevo aviso”, como lo mandata el protocolo acordado por autoridades internacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, los pasajeros están recibiendo “atención médica y se les realizarán pruebas y una evaluación de salud”, escribió.

Cinq de nos compatriotes présents sur le MV Hondius, foyer d’infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national. L’un d’entre eux a présenté des symptômes dans l’avion de rapatriement.



Aussi, ces cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 10, 2026

Finalmente, Sébastien Lecornu adelantó que la noche de este domingo emitirá un decreto para poner en práctica “las medidas de aislamiento adecuadas para los contactos cercanos y para proteger a la población en general”.

Mientras que Stéphanie Rist, ministra de Salud de Francia, se dirigirá a la población esta noche para explicar los pasos a seguir.

Temen por inicio de cadena de contagios

La aparición de síntomas en el ciudadano francés ha provocado temor por la expansión del brote, y su posible salida de las fronteras del buque, dentro del cual se infectaron seis personas.

El crucero MV Hondius, donde se registró un brote de hantavirus. ı Foto: Reuters

De acuerdo con la información que se ha recabado hasta el momento, el paciente “cero” habría sido un ornitólogo neerlandés de nombre Leo Schilperood, quien se habría contagiado al visitar un vertedero en Argentina.

Después de ello, abordó el crucero y presentó síntomas a los pocos días, lo que motivó la aparición del brote.

A pesar del pánico, las autoridades han hecho un llamado a la calma y a considerar que el riesgo para la población en general es bajo, pues, remarcaron, la evacuación del buque está avanzando “con normalidad”.

Este domingo, el MV Hondius llegó a Tenerife, España, de forma que los pasajeros fueron trasladados a aeropuertos militares para ser recogidos por aviones de sus países de origen.

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