Crucero afectado por hantavirus llega a Tenerife; evacuación segura avanza ‘con normalidad’

Desinfectan a un pasajero del MV Hondius, antes de que aborde un avión, en el aeropuerto de Tenerife.

Conforme a lo previsto, el crucero MV Hondius, afectado por contagios de hantavirus, llegó a Tenerife, España, después de lo cual inició el plan de desembarco seguro por el cual los pasajeros serán trasladados a su país de origen sin contacto con el resto de la población, para evitar diseminar la enfermedad.

De acuerdo con autoridades españolas, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, el plan se está llevando a cabo “con toda normalidad”.

🇪🇸 | HANTAVIRUS: El primer grupo de españoles que ha llegado al aeropuerto está ya en la escalinata del avión que los llevará hasta Madrid. pic.twitter.com/0pVxB5QQBW — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 10, 2026

Como se anunció ayer, los pasajeros fueron abordados a autobuses militares, que los trasladaron al aeropuerto de Tenerife con el objetivo de ser evacuados en aviones gubernamentales enviados por sus respectivos países.

Ninguno de los pasajeros presenta síntomas del virus. No obstante, la OMS recomendó una cuarentena de 42 días para todos, a partir de este domingo.

A propósito, el Ministerio de Sanidad de España citó a representantes de Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos para coordinar la evacuación de sus ciudadanos. El avión neerlandés también transportará alemanes, belgas y griegos.

🇪🇸 | HANTAVIRUS: Los primeros pasajeros del crucero con brote de hantavirus "MV Hondius" han desembarcado en Tenerife. pic.twitter.com/LdgRyiCOOY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 10, 2026

Mientras que otro avión de Australia también transportará a pasajeros de Nueva Zelanda y otros países asiáticos no especificados.

Los pasajeros serán evacuados a lo largo del domingo hasta el lunes.

A propósito, la titular del Ministerio de Sanidad, Mónica García, enfatizó que “toda la operación se está desarrollando con normalidad y con todas las medidas de seguridad”.

🇪🇸 | AHORA - HANTAVIRUS: El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dice que el riesgo para el público por el hantavirus sigue siendo bajo y exhortó a las personas a no entrar en pánico. pic.twitter.com/SRsWLeZX1j — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 10, 2026

“Lo que se les ha hecho en el barco, como está protocolizado, son los test epidemiológicos y las encuestas epidemiológicas en las cuales se ha asegurado que todos están asintomáticos. Cuando lleguen al Hospital Gómez Ulla [Madrid] se les realizará las diferentes pruebas de la PCR y que se les repetirá a los siete días”, dijo la ministra de Sanidad.

Esto se sabe de los contagios de hantavirus en el buque MV Hondius

Mientras avanza la evacuación segura de los pasajeros del MV Hondius, las autoridades continúan investigando el origen del brote de hantavirus.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad de España destacó que no se detectaron roedores a bordo del barco, siendo que estos son la principal fuente de contagio.

Por lo anterior, se especial que el virus habría sido contraído por un pasajero antes de abordar, probablemente durante su paso por Argentina o Chile.

Aun así, el brote en el buque se considera atípico, pues, como dijo la ministra de Sanidad española:

“Hay más de 500 cruceros al año que proceden de Argentina y Chile, donde se encuentra el virus, y, sin embargo, nunca se ha producido un brote de esta enfermedad en territorio europeo, por lo que la posibilidad de que ocurra en relación con este buque es remota”, declaró.

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