Identifican al ‘paciente cero’ del brote de hantavirus en crucero: era un ornitólogo neerlandés

Esto se sabe de Leo Schilperood, supuesto paciente cero del brote de hantavirus en crucero MV Hondius.

En medio de preocupación por el brote de hantavirus que se registró en el crucero MV Hondius, el cual arribó este domingo a España, medios internacionales difundieron la identidad de quien podría ser el “paciente cero”, es decir, el primer caso que dio origen a los contagios.

De acuerdo con estos reportes, el presunto “paciente cero” sería el ornitólogo neerlandés Leo Schilperood, de 70 años, quien habría contraído el virus durante una expedición a Argentina.

El crucero MV Hondius, donde se registró un brote de hantavirus. ı Foto: Reuters

Según la información disponible, Leo Schilperood y su esposa, Mirjam Schilperood, realizaron un viaje de observación de aves por Sudamérica que comenzó el 27 de noviembre de 2025.

Durante este viaje, Leo habría estado en contacto con el virus en un vertedero de Argentina, el cual posteriormente llevó al crucero MV Hondius, donde comenzó su enfermedad y, posteriormente, los contagios.

Así fue el viaje del supuesto “paciente cero” que comenzó con el brote de hantavirus

El viaje de Leo y Mirjam por Sudamérica recorrió Argentina, Uruguay y Chile, para terminar de vuelta en Argentina, donde habría ocurrido el contacto con el virus.

Aspecto de pasajeros del MV Hondius, a su llegada a Tenerife, España. ı Foto: Reuters

Según la información disponible, el 27 de marzo de 2026, el matrimonio visitó un vertedero en las afueras de Ushuaia, Argentina, para fotografiar aves carroñeras, especialmente el caracara de Darwin o carancho de garganta blanca.

En ese lugar, el matrimonio habría contraído el virus a través de la inhalación de partículas provenientes de heces u orina de roedores infectados.

Recordar que el contacto con roedores es la principal fuente de contagio del hantavirus. Aunque las mordeduras o arañazos son la principal forma de contraer el virus, el contacto con heces, saliva o restos también favorece la entrada del patógeno al cuerpo.

🦠 | Hantavirus PACIENTE CERO nombrado: Leo Schilperoord holandés de 70 años



Él y su esposa visitaron un vertedero MASIVO lleno de basura en Argentina mientras observaban aves



Ambos ahora MUERTOS pic.twitter.com/W7sd1s8Zhq — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) May 9, 2026

Los Schilperood abordaron el crucero sin saber que estaban contagiados

Cuatro días después de este supuesto primer contacto, Leo Schilperood y su esposa abordaron el crucero MV Hondius el 1 de abril, y cinco días después, él comenzó a presentar síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea.

El estado de salud del ornitólogo empeoró rápidamente y murió a bordo del crucero el 11 de abril.

Evacuación de los pacientes del MV Hondius, tras la llegada del crucero a Tenerife. ı Foto: Reuters

Aunque originalmente se nombró la muerte de Leo como por “causas naturales”, posteriormente se determinó que se trató de un caso de hantavirus, el cual infectó a otras cinco personas a bordo del crucero.

Mientras que Mirjam, su esposa, acompañó a Leo hasta su muerte. Descendió en la isla de Santa Elena junto con el cuerpo de su esposo y viajó hasta Johannesburgo, Sudáfrica. Sin embargo, ella misma se enfermó y colapsó en el aeropuerto de esta ciudad, donde falleció un día después.

La pareja era conocida en círculos neerlandeses de observación de aves y en 1984 coescribió un estudio sobre gansos de patas rosadas para la revista ornitológica Het Vogeljaar.

Un guía y fotógrafo local, Gastón Bretti, explicó que el sitio es de fácil acceso y muy visitado por aficionados a las aves pese a estar saturado de basura.

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