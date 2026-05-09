Riesgo por hantavirus es ‘bajo’, reitera OMS; detalla plan para llegada segura de crucero a España

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró que el riesgo a la salud pública que representa el hantavirus es “bajo”, y que ya hay un plan para evacuar a los pasajeros del crucero MV Hondius, donde se registró un brote del virus, de forma segura.

A través de un mensaje dirigido a la población de Tenerife, España, a donde se prevé la llegada del crucero el domingo 10 de mayo, explicó que la situación sanitaria está bajo control y que hay un plan para garantizar una evacuación de los pasajeros sin riesgos.

El cuidadoso plan de la OMS para evacuar el MV Hondius sin contagios

En este sentido, advirtió que la cepa localizada a bordo del crucero, nombrada “Andes”, es “grave” y potencialmente mortal, toda vez que, explicó el director de la OMS, ya cobró tres vidas.

Puerto de Granadilla de Abona, donde se espera la llegada del crucero MV Hondius. ı Foto: Reuters

No obstante, aseguró que el riesgo sanitario para la población en Tenerife es bajo, además de que los pasajeros del crucero serán evacuados mediante un operativo especial mediante el cual no tendrán ningún tipo de contacto con la gente en tierra.

“Los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen”, explicó Ghebreyesus.

Asimismo, el director de la OMS aseguró que, en este momento, “no hay pasajeros con síntomas a bordo”, además de que hay un experto de la Organización a bordo del crucero en este momento.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS (izq.), y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (der.). ı Foto: Reuters

De la misma forma, anunció su intención de viajar a Tenerife, España, en los próximos días, con el objetivo de verificar la situación en persona.

“No es otro COVID-19”, reitera OMS

Por otro lado, Tedros Adhanom Ghebreyesus reiteró su llamado a la calma a la población de Tenerife y en general, toda vez que, aseguró, la situación con el hantavirus “no es otro COVID-19”.

“Sé que están preocupados. Sé que cuando escuchan la palabra ‘brote o epidemia’ y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo. El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo minimizo ni por un momento”, escribió.

A la gente de Tenerife,



Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy… pic.twitter.com/ouRuVDawks — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026

Finalmente, el director general de la OMS agradeció al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por su colaboración. También, a la tripulación del crucero, al pueblo de Tenerife y a todos los involucrados.

“Por favor, cuídense ustedes y cuídense los unos a los otros. Confíen en los preparativos que se han llevado a cabo. Y sepan que la OMS está con ustedes, y con cada persona en ese barco, en cada paso del camino”, concluyó Ghebreyesus.

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