OMS reitera: el hantavirus “no es un nuevo Covid”

Autoridades sanitarias de España analizan en Tenerife la logística para la evacuación del MV Hondius, ayer

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que el hantavirus “no es un nuevo Covid”, mientras autoridades españolas se preparan para recibir a más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de un crucero afectados que se dirige a las Islas Canarias.

Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, aclaró ayer que el brote sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra.

“Por contacto cercano se entiende estar prácticamente cara a cara, en proximidad directa, compartiendo un espacio muy próximo con posible exposición a saliva o a secreciones al toser o escupir. El riesgo sigue siendo absolutamente bajo. Esto no es un nuevo Covid”, insistió.

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El Tip: España y RU analizan 2 casos que presentan síntomas: una paciente que estuvo en el avión con la neerlandesa que falleció y un ciudadano británico en una isla de su jurisdicción.

El organismo confirmó ayer que una azafata de un avión en el que subió brevemente una pasajera del crucero infectada dio negativo en la prueba de hantavirus, por lo que ese negativo debería aliviar el pánico. Con esto, el número de contagios por el momento se reduce a ocho, cinco de ellos confirmados por la agencia sanitaria de la ONU.

En tanto, España alista el operativo para evacuar el MV Hondius. Se espera que la embarcación con bandera holandesa llegue a la isla española de Tenerife, frente a la costa de África occidental, a primera hora del domingo, por lo que intenta tranquilizar a quienes están preocupados.

Virginia Barcones, jefa de los servicios de emergencia, explicó que los pasajeros saldrán de la embarcación en lanchas en grupos de cinco hasta el puerto -que no tiene infraestructura para acoger a pasajeros- y de ahí directamente al aeropuerto, y luego a sus países de origen, y viajarán en vehículos aislados y vigilados.

Las zonas del aeropuerto por las que transiten también estarán acordonadas, completamente alejado de la población. También se evacuará el cadáver de la persona fallecida en el buque, pero con otro protocolo, el habitual de estos casos.