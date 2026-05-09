EU neutraliza en ataque a 2 petroleros de Irán en Ormuz

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Irán, el pasado 2 de mayo.

Las fuerzas de Estados Unidos atacaron y dejaron fuera de servicio a dos petroleros iraníes el viernes tras intercambiar fuego con fuerzas de ese país en el estrecho de Ormuz durante la noche. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó sobre otro ataque iraní con misiles y drones.

Los incidentes sembraron más dudas sobre un frágil alto el fuego de un mes que EU insiste que sigue en vigor. Washington espera una respuesta iraní a su más reciente propuesta de un acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho y frenar el disputado programa nuclear de Teherán.

El secretario del Estado, Marco Rubio, dijo que esperaba recibir “una oferta seria” de Irán durante el transcurso del día.

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Por la noche, el presidente de EU, Donald Trump, dijo que esperaba este mismo viernes una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza.

El Dato: El papa León XIV rezó ayer para que los líderes políticos pongan fin al “odio fratricida” en el mundo, mientras pasaba el aniversario de su elección en la ciudad de Pompeya.

“Supuestamente tengo que recibir una carta (de Irán) esta noche. Ya veremos cómo va el asunto. Podríamos retomar Proyecto Libertad si las cosas no salen”, dijo a medios a su salida de la Casa Blanca, y añadió que el operativo pasaría a llamarse entonces “Proyecto Libertad Plus”.

Hasta el cierre de esta edición no se había notificado alguna respuesta, pero Irán informó que estudiaba la propuesta “y una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”.

Las fuerzas armadas de EU informaron que sus fuerzas dejaron fuera de servicio a dos petroleros iraníes que intentaban violar un bloqueo estadounidense de los puertos de Irán. Horas antes, señalaron que frustraron ataques contra tres buques de la Armada y atacaron instalaciones militares iraníes en el estrecho.

Emiratos Árabes Unidos indicó que tres personas resultaron heridas luego que las defensas aéreas se enfrentaron a dos misiles balísticos y tres drones lanzados por Irán. No quedó claro si todos fueron interceptados con éxito.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, condenó lo que calificó como acción militar “hostil” de EU, sosteniendo que se violó el alto el fuego: “Cada vez que hay una solución diplomática sobre la mesa, Estados Unidos opta por una aventura militar imprudente”.

BUSCA A EUROPA. En tanto, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio instó el viernes a los aliados europeos a ir más allá de la retórica y tomar medidas concretas contra Irán, incluso cuando buscaba enmendar los lazos tensos con Italia y el Vaticano tras las tensiones por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Luego de reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y con el canciller Antonio Tajani, Rubio advirtió que Teherán trata de imponer el control sobre el estrecho estratégico de Ormuz, calificando la medida de “inaceptable” y una amenaza para la seguridad global.

“Hay que hacer algo al respecto. Si la respuesta es no… entonces más vale que tengan algo más que simples declaraciones enérgicas para respaldarlo”, aseveró.

Meloni describió su reunión con Rubio como “constructiva, franca y productiva”, aunque recalcó: “Entendemos que cada país debe defender sus propios intereses nacionales”.