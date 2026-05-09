Rusia y Ucrania acuerdan tregua de 3 días

Una persona camina cerca de casas residenciales dañadas por un ataque ruso en Odesa, Ucrania, el lunes 27 de abril de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, acordaron una tregua de tres díás, entre el 9 y el 11 de mayo, que incluye suspender todo ataque y un intercambio de mil prisioneros de cada país.

“Me complace anunciar que habrá un alto al fuego de tres días (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial.

“Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad cinética, así como un intercambio de mil prisioneros de cada país. Esta solicitud fue realizada directamente por mí, y agradezco enormemente que haya sido aceptada tanto por el presidente Vladimir Putin como por el presidente Volodimir Zelenski”, escribió el mandatario en un mensaje en Truth Social.

140 ataques dijo Ucrania que sufrió sólo este viernes

Trump afirmó que espera que esta tregua sea “el principio del fin de una guerra muy larga, letal y arduamente librada”, y aseguró que continúan las conversaciones para tratar de poner fin al conflicto —“el mayor desde la Segunda Guerra Mundial”, según escribió— y que cada día se está “más cerca de lograrlo”.

El anuncio llega después de que Moscú declarara unilateralmente una tregua los días 8 y 9 de mayo con motivo del Día de la Victoria, en el que Rusia celebra su victoria sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial.