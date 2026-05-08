Sinuano Noche: Resultado del último sorteo hoy 8 de mayo

Resultados del sorteo Sinuano noche del 7 de mayo

El Sinuano Noche es un sorteo icónico de Colombia, especialmente popular en la región Caribe. Más allá de homenajear al Valle del Sinú, este juego está respaldado por Coljuegos, lo que asegura su transparencia y permite que los fondos recaudados se utilicen para mejorar el sistema de salud pública nacional.

¿Cómo se juega el Sinuano?

Participar es sencillo, basta con seleccionar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). El resultado ganador se determina mediante la extracción de cuatro balotas que conforman la cifra premiada de la jornada.

Como atractivo adicional, se ha integrado una“quinta balota”destinada a sorteos especiales y promociones, la cual otorga premios extra que incrementan las oportunidades de ganar.

Resultados Sinuano Noche 8 de mayo de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Noche realizado hoy viernes 8 de mayo:

Número ganador:

Quinta Barola:

¿A qué hora es el Sinuano Noche?

Es un sorteo con frecuencia diaria, lo que permite jugar prácticamente todos los días del año.

Lunes a sábado: Se realiza a las 9:30 p.m.

Domingos y festivos: El horario se adelanta a las 7:30 p.m.

¡No te quedes fuera! Sigue el portal oficial de Resultados de Loterías y Chances en Colombia y sus redes sociales para conocer al instante las actualizaciones de todos tus sorteos favoritos.

¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Noche ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

¿Cómo cobrar el premio del Sinuano Noche?

Para cobrar un premio, debe presentar su cédula y el boleto original sin daños. Los montos menores se retiran en puntos autorizados, mientras que los mayores requieren un trámite administrativo personal (sujetos a un 20% de impuesto si superan las 48 UVT).

El plazo máximo para reclamar es de un año y, en caso de juegos en línea, el pago se realiza mediante monedero virtual o transferencia.

Sigue aquí toda la información y resultados actualizados de este y más sorteos de Colombia y México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.