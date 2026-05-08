Sinuano Día: Resultado del último sorteo hoy 8 de mayo

Regulado por Coljuegos para asegurar la transparencia de sus resultados, el Sinuano Día es un referente de los sorteos diurnos en Colombia.

El éxito de este juego se traduce en beneficios para la nación, pues su recaudación es una fuente clave de financiamiento para el sector salud.

De este modo, los participantes no solo juegan por un premio, sino que colaboran con el bienestar social de los colombianos.

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En La Razón te compartimos los números ganadores del jueves 7de mayo del sorteo colombiano Sinuano Día.

¿Cuándo se juega Sinuano Día?

El Sinuano Día se realiza de lunes a domingo a las 14:30 horas (hora de Colombia).

Mientras que el Sinuano Noche se realiza de la siguiente manera:

De lunes a sábado se realiza a las 22:30 horas (hora de Colombia).

El domingo y días festivos se realiza a las 20:30 horas (hora de Colombia).

Resultados Sinuano Día 8 de mayo de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Día realizado hoy viernes 8 de mayo:

Número ganador:

Quinta Balota:

¿Cómo se juega el Sinuano?

El proceso de juego consiste en elegir un número de cuatro cifras (dentro del rango de 0000 a 9999), el cual debe coincidir con las balotas extraídas durante el sorteo.

Como valor añadido, ahora se incluye una quinta balota diseñada para promociones exclusivas, lo que permite a los participantes acceder a recompensas extra y mejora significativamente la experiencia del juego.

¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Día ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

¿Cómo cobrar el premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio, debe presentar su cédula y el boleto original sin daños. Los montos menores se retiran en puntos autorizados, mientras que los mayores requieren un trámite administrativo personal (sujetos a un 20% de impuesto si superan las 48 UVT).

El plazo máximo para reclamar es de un año y, en caso de juegos en línea, el pago se realiza mediante monedero virtual o transferencia.

Sigue aquí toda la información y resultados actualizados de este y más sorteos de Colombia y México.

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