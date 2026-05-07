Festeja a mamá entre sabores, vistas y naturaleza

El Día de las Madres suele venir acompañado de filas interminables, menús especiales y cuentas elevadas, pero en una ciudad como la capital del país y sus alrededores, la celebración puede tomar rutas más interesantes: espacios abiertos, propuestas con diseño o lugares donde la experiencia pesa más que el protocolo.

En La Razón te mostramos, cuatro opciones que combinan presupuesto equilibrado, exquisitos menús, estilo y atmósferas para encontrar el plan ideal según cada tipo de mamá.

El Dato: Estás a tiempo de reservar, así que toma en cuenta que la mejor hora para disfrutar es por la tarde noche, ya que los paisajes son hermosos con las luces

Interior del Mercado Roma ı Foto: Especial

Para quienes prefieren un ambiente relajado y sin rigidez, Mercado Roma se mantiene como una de las opciones más versátiles. Su formato tipo food hall permite recorrer distintos locales con propuestas que van desde lo mexicano hasta lo internacional, lo que evita el dilema de elegir un solo menú.

Es un espacio ideal para familias diversas, donde cada quien puede ordenar algo distinto sin perder la convivencia. Además, su terraza y áreas comunes lo convierten en un punto cómodo, accesible y sin pretensiones para una celebración larga y sin presión.

En contraste, las personas que buscan una experiencia más sensorial y estética, en Espíritu Inquieto encontrarán algo distinto. Este restaurante se ha vuelto un secreto bien guardado por la propuesta del chef Eduardo Urban, quien mezcla gastronomía con diseño de paisaje.

94 mmdp de pesos, la derrama económica prevista en CDMX

Menú en Terraza Cha Cha Chá. ı Foto: Especial

En su cocina preparan de manera artesanal todos los platillos, incluyendo pizzas, tartas, hamburguesas, pasteles y pan. Esto combinado con un espacio donde da rienda suelta a toda su creatividad y nos deleita a través de la inspiración que ha conseguido al recorrer el mundo en busca de forjar un estilo propio, con sabores de Francia, Italia, Grecia, Alemania, Turquía, Serbia, Bulgaria, Rumania y, por supuesto, México.

El proyecto está pensado como un recorrido: jardines cuidadosamente intervenidos, espacios abiertos y una arquitectura que dialoga con la naturaleza. Detrás del concepto hay un trabajo de diseño que convierte la visita en algo más que una comida. Aquí, el festejo se vive entre vegetación, calma y detalles que invitan a desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad.

Pasta que ofrece Miralto. ı Foto: Especial

Hay también opciones para una postal urbana, como la Terraza Cha Cha Chá que ofrece uno de los escenarios más atractivos frente al Monumento a la Revolución. Su ambiente relajado, acompañado de cocina mexicana contemporánea, la convierte en una opción equilibrada entre vista, sabor y un ambiente festivo que disfrutará tu mamá.

El Tip: Otra opción es La Caña, en el corazón de Polanco, con un menú que incluye pastas hechas en casa, una barra de ensaladas, una parrilla con cortes, pescados y mariscos.

Es ideal para una comida de día que se extiende entre brindis y conversación, con un entorno que se presta tanto para la celebración familiar como para una salida más ligera, pero especial.

Finalmente, Miralto Restaurante sigue siendo una opción clásica para gozar de una experiencia con altura. Ubicado en la Torre Latinoamericana, ofrece una vista panorámica del Centro Histórico que convierte cualquier comida en un momento memorable.

Sin llegar al nivel de exclusividad de otros espacios, mantiene un equilibrio entre precio, experiencia y ubicación, lo que lo vuelve una alternativa accesible dentro del segmento de restaurantes con vista, ideal para mamá.

Paisaje de Espíritu Inquieto. ı Foto: Especial

Celebrar este 10 de mayo no tiene que responder a una sola fórmula. Puede ser un recorrido entre distintos sabores, una escapada a un jardín escondido o una comida con vista a la ciudad. Lo importante no es el lugar en sí, sino encontrar el escenario que mejor acompañe el momento.

Los imperdibles

Aquí algunos platillos que podrán degustar en esta fecha especial.