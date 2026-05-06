Así luce Yalitza Aparicio con el pelo corto | FOTO

Yalitza Aparicio sorprendió recientemente con un impactante cambio de look que debutó en la alfombra roja del Sundance Film Festival, donde apareció con el cabello corto por primera vez.

A través de los años, Yalitza Aparicio ha mantenido una imagen muy fija de si misma, donde solía destacar su cabello largo, negro y lacio. Sin embargo, parece ser que ahora ha decidido buscar un estilo más práctico.

Así se ve Yalitza Aparicio con el cabello corto

Después de haber bajado de peso, la famosa sigue explorando su imagen, pues ahora decidió aparecer con el cabello mucho más corto, una imagen poco común en la celebridad mexicana, pues ahora se suma a la tendencia del corte bob.

Más que un cambio estético, la actriz eligió un long bob o lob, un corte que se extiende a las clavículas y ofrece una transición menos radical, pues el cabello logra enmarcar todo el rostro incluyendo la zona de la barbilla.

Este es un estilo al que recurren cada vez más personas gracias a su versatilidad, pues se puede llevar sin importar la textura del cabello, por lo que se estiliza fácilmente.

La actriz acompañó su nueva apariencia con un atuendo de corte moderno, segmentado en dos piezas y ajustado que dejaba ver su figura. Llevaba una falda larga tipo lápiz y u top de manga larga con escote cuadrado y detalles de pulseras doradas en las muñecas.

Asimismo, llevó unas sandalias de color negro. Optó por un maquillaje natural y limitó sus accesorios a las manos, donde incluyó anillos, dejando el cuello al desnudo.

El nuevo look de Yalitza Aparicio ha despertado curiosidad en el público mexicano, donde muchos se cuestionan si el cambio se debe a una situación personal o refleja apertura a nuevos tipos de trabajo en su carrera como actriz.