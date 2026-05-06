Este es el motivo por el que Mario Barrón golpeó al papá de Kimberly Loaiza | VIDEO

Este es el motivo por el que Mario Barrón golpeó al papá de Kimberly Loaiza

Juan de Dios Pantoja encendió nuevamente la polémica que él y Kimberly Loaiza tienen con la familia de la creadora de contenido, ahora por un video en el que acusan a Mario Barrón, novio de Steff Loaiza, de golpear al papá de la influencer.

En ese sentido, Juan de Dios Pantoja compartió un audio en el que el padre de Kimberly Loaiza dice que se hizo de palabras con Mario Barrón y fue entonces que supuestamente, tanto el joven como Steff golpearon al señor.

Steff Loaiza y Mario Barrón g0lp3aron al papá de Kimberly Loaiza. pic.twitter.com/lotljdnItQ — Kim Loaiza Sitio (@KimLoaizaSitio_) May 5, 2026

“También me pegó. También la Steffany me pegó como veinte trompadas”, comentó en lo que parecía ser una llamada, mientras que Pantoja criticó el actuar de su cuñada y el novio del mismo.

Mario Barrón revela que sí golpeó al papá de Kimberly Loaiza

A través de un video en las redes sociales, el músico admitió que mientras que sí tuvo un problema con su suegro, las cosas no sucedieron como lo relató JD Pantoja.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, él comentó que la agresión sí sucedió. “No es hablando mal de nadie, no es en contra de Juan ni tirándole”, aclaró. “Como todos saben el Juan subió un video, yo creo que en su ‘rollo’ el conto las cosas como se sintió”, dijo.

“Punto número uno si fue verdad lo que sucedió entre mi suegro y yo... pero no fue así como él lo dice”, aseguró Barrón.

El influencer comentó que todo inició por una discusión relacionada con el estado de salud de su suegra, situación que había creado gran tensión familiar sobre si debía ser trasladada o no.

“No sabemos si fue por el hospital, no sabemos si fue su cuerpo... pero mi suegra no estaba bien esos días en ese hospital... Mi suegro siendo el que decide por su esposa y teníamos a Steffany con la abuela y con la tía Raquel peleando por cuál iba a ser la decisión la mejor decisión para mi suegra”, contó.

En ese sentido, explicó que fue al negocio de su suegro para hablar directamente, que la situación se salió de control y que la pelea duró unos pocos segundos. También contó que fue su suegro quien inició la pelea.

“Cuando yo cruzo esa puerta, mi suegro se levanta… me plantó uno, dos golpes... Stephanie sí lo golpeó… se le lanza la abuela, se le lanza Raquel… se aventaron teléfonos, se aventaron cosas... Los put**** como 30 segundos… me abrió la nariz”, señaló.