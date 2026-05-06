Hospitalizan a la novia de Cristian Castro, ¿Qué le pasó a Victoria Kühne?

La cantautora Victoria Kühne encendió las alarmas este martes 5 de mayo al compartir una foto en la que aparecía hospitalizada, lo que desató preocupación en redes sociales sobre la novia de Cristian Castro.

La novia de Cristian Castro ha destacado en la música como dueña de una disquera, cantante y compositora. Por ello, muchas personas se preguntaban cuál es el estado de salud de Victoria Kühne y qué le pasó.

¿Qué le pasó a Victoria Kühne?

A través de su cuenta de Instagram, la productora musical publicó una foto en la que la podemos ver en una cama del hospital y rodeada por dos personas que besan su mano y su frente.

“Llegué feliz de L.A. y, literal, unas horas después casi no la cuento… apendicitis justo mientras terminaba mis voces en el estudio”, contó sobre lo que le ocurrió.

De este modo, la famosa reveló que le quitaron el apéndice y aprovechó el momento para celebrar que al menos, ha terminado de manera oficial con su próximo álbum musical.

También detalló el apoyo que recibió de sus seres queridos. “Obvio mis papás y toda mi familia llegaron al rescate”, aseguró, aunque sin hacer mención de su pareja.

“Gracias infinitas al mejor doctor, el Dr. Román González y todo su equipo en el Hospital Zambrano, de verdad los mejores de Latinoamérica”, celebró sobre la atención médica que recibió en medio de la crisis de salud.

Los seguidores de la mujer desearon que tenga una pronta recuperación para que pueda continuar con sus proyectos personales. La famosa acaba de terminar de grabar una película de su estudio cinematográfico y también ha acabado su próximo álbum.

La apendicitis es la inflamación aguda del apéndice, un pequeño tubo unido al intestino grueso, provocada generalmente por una obstrucción. Requiere atención médica inmediata y cirugía de urgencia (apendicectomía) para evitar complicaciones graves como la peritonitis