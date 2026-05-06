Wendy Guevara peleará en Ring Royale 2; Nicola Porcella comparte VIDEO de su entrenamiento

Wendy Guevara peleará en Ring Royale 2, una noticia que sorprendió al público en redes sociales, pues se trataría de la primera vez que la mujer trans se sube a un enfrentamiento de box. La noticia fue revelada a través de un video de su amigo, Nicola Porcella.

Hay que recordar que Nicola Porcella participó en la primera edición de Ring Royale, donde se enfrentó contra Aldo de Nigris. Ahora, para la segunda edición que se llevará a cabo el 2027, una de las apuestas va para Wendy Guevara.

Wendy Guevara pide perdón por fuertes bromas sobre jóvenes ı Foto: IG: @soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara peleará en Ring Royale 2

En el video, podemos ver una serie de momentos en el supuesto entrenamiento de la creadora de contenido, quien practicaba junto a su amigo Nicola en un gimnasio.

Ella llevaba un short brillante de su amigo, con una banda verde fosforescente; lo combinó con una chamarra multicolor y unos tenis blancos, así como unos guantes fosforescentes.

Vemos los golpes que da Wendy en una etapa temprana de su entrenamiento, así como a ella en una de las máquina del gimnasio para desarrollar las piernas y después un clip más donde juega con Nicola.

“Empezamos la preparación de Wendy para Ring Royal 2. Todo el proceso va a estar el documentado en Cómplices del Desmadre“, dijo Nicola sobre lo que podremos ver en los siguientes meses.

La publicación desató reacciones, incluyendo la de Poncho de Nigris, quien escribió en uno de los comentarios que la famosa “sí trae” y que “le hubiera dado más guerra al Aldo” que Nicola.

Algunas reacciones de parte de los seguidores de la influencer son:

“Nicola entrenando a Wendy, ya quiero ver ese episodio.”

“Creo que ya quedó más que claro quién defendería a quién en una pelea.”

“Si no va a ser Wendy vs Nico, no quiero nada.”

“¿Contra quién? Yo sí pago para ir a verte.”

“Me da más pendiente que golpeen a Nicola a que Wendy salga golpeada.”

La influencer asistió a Ring Royale este año, pues caminó junto a Nicola como una manera de apoyarlo. Desde La Casa de los Famosos México, ambas personalidades han relacionado una de las amistades más cercanas de la farándula.

Ahora, el influencer piensa ayudar a su amiga a prepararse para ofrecer una pelea digna para el evento de box en el año 2027 que se lleve a cabo la segunda edición del programa.