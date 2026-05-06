¿A qué hora será la reunión de BTS con Sheinbaum en Palacio Nacional?

¿A qué hora será la reunión de BTS con Sheinbaum?

Recientemente, se dio a conocer que la agrupación surcoreana BTS se reuniría con Claudia Sheinbaum este miércoles 6 de mayo en Palacio Nacional, un encuentro del cual informó la propia presidenta de México.

“Si sus fans vienen, podemos abrirles un balcón a un lado de Palacio“, adelantó Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de permitir que ARMY pueda observar a BTS antes de sus esperadas presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

🇲🇽🇰🇷Claudia Sheinbaum se reúne este miércoles con grupo BTS en Palacio Nacional



🎶La Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, informó que se reunirá este miércoles 6 de mayo con el grupo asiático BTS, quienes se encuentran en México para una serie de conciertos en el… pic.twitter.com/9VBWeH5RpN — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 6, 2026

La visita de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a Palacio Nacional ha causado revuelo y las fans ya se preguntan cuál es el momento en el que el famoso llegará a las instalaciones de gobierno, pues buscan una oportunidad para poder verlos en vivo por lo menos una vez.

La presidenta declaró que los jóvenes artistas llegarán aproximadamente a las 17:00 horas. “Si viene mucha gente, podemos abrirles un balcón para que los saluden, porque es algo bonito y de amistad entre Corea y México. Vienen un ratito nada más y voy a platicar con ellos; por si quieren saludarlos, podrán asomarse al balcón”, comentó.

El encuentro con la famosa banda ocurrió como fruto de la comunicación que entabló con Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, cuando se desató la polémica por las entradas agotadas a los conciertos de la banda surcoreana.

“Me respondió que le daba mucho gusto que el grupo tuviera tanto éxito en México. Claudia Curiel consiguió que vinieran a Palacio Nacional”, explicó, aunque de momento se desconoce qué sucedió con la petición de más conciertos en el país.

¿Dónde está el bazar para comprar merch de BTS? ı Foto: Especial

En caso de que quieras asistir a la aparición de BTS en Palacio Nacional, el sitio se encuentra en la plancha del Zócalo y para llegar, puedes hacer uso del transporte público.

La estación más cercana es Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. En caso de que esté cerrada, puedes bajar en Allende, de la Línea 2, o en San Juan de Letrán, de la Línea 8.

También se puede llegar a la Plaza de la Constitución a través de Metrobús; la estación más cercana es República de Argentina, de la Línea 4, ya que te deja a unos pasos del Zócalo.

BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros el 7, 9 y 10 de mayo. Cabe mencionar que se desconoce donde se quedan hospedados, pues ARMY pide que mantengan la privacidad de los chicos.