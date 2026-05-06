¿A qué hora será la reunión de BTS con Sheinbaum en Palacio Nacional?

Recientemente, se dio a conocer que la agrupación surcoreana BTS se reuniría con Claudia Sheinbaum este miércoles 6 de mayo en Palacio Nacional, un encuentro del cual informó la propia presidenta de México.
“Si sus fans vienen, podemos abrirles un balcón a un lado de Palacio“, adelantó Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de permitir que ARMY pueda observar a BTS antes de sus esperadas presentaciones en el Estadio GNP Seguros.
La visita de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a Palacio Nacional ha causado revuelo y las fans ya se preguntan cuál es el momento en el que el famoso llegará a las instalaciones de gobierno, pues buscan una oportunidad para poder verlos en vivo por lo menos una vez.
Claudia Sheinbaum se reúne este miércoles con grupo BTS en Palacio Nacional
La presidenta declaró que los jóvenes artistas llegarán aproximadamente a las 17:00 horas. “Si viene mucha gente, podemos abrirles un balcón para que los saluden, porque es algo bonito y de amistad entre Corea y México. Vienen un ratito nada más y voy a platicar con ellos; por si quieren saludarlos, podrán asomarse al balcón”, comentó.
El encuentro con la famosa banda ocurrió como fruto de la comunicación que entabló con Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, cuando se desató la polémica por las entradas agotadas a los conciertos de la banda surcoreana.
“Me respondió que le daba mucho gusto que el grupo tuviera tanto éxito en México. Claudia Curiel consiguió que vinieran a Palacio Nacional”, explicó, aunque de momento se desconoce qué sucedió con la petición de más conciertos en el país.
En caso de que quieras asistir a la aparición de BTS en Palacio Nacional, el sitio se encuentra en la plancha del Zócalo y para llegar, puedes hacer uso del transporte público.
La estación más cercana es Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. En caso de que esté cerrada, puedes bajar en Allende, de la Línea 2, o en San Juan de Letrán, de la Línea 8.
También se puede llegar a la Plaza de la Constitución a través de Metrobús; la estación más cercana es República de Argentina, de la Línea 4, ya que te deja a unos pasos del Zócalo.
BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros el 7, 9 y 10 de mayo. Cabe mencionar que se desconoce donde se quedan hospedados, pues ARMY pide que mantengan la privacidad de los chicos.