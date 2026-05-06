¿Ya llegaron los de BTS a México?

Los ídolos de K-Pop BTS vienen a México para dar tres grandes conciertos en el Estadio GNP y además van a reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional en el Zócalo de la CDMX.

Durante la mañanera de este miércoles, la mandataria sorprendió al ARMY al revelar que estarán en el centro de México y que además se van a asomar por uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a sus fans mexicanas, quienes lograron visibilizar el problema de Ticketmaster gracias a que todas y todos los fanáticos de la agrupación surcoreana se manifestaron en las redes sociales.

¿BTS ya llegó a México?

Por el momento no se sabe concretamente si ya están en la Ciudad de México, pero con el anuncio de la Presidente de que los jóvenes cantantes y bailarines se reunirán con ella en Palacio Nacional se dice que la agrupación ya está en México, pues la cita con la mandataria es las 17:00 horas, es decir, a las 5 pm.

“Si sus fans vienen, podemos abrirles un balcón a un lado de Palacio“,adelantó Claudia Sheinbaum este miércoles en su conferencia de prensa.

▶️ #VIDEO | 🎤💜 Fiebre ARMY en el Zócalo



Saltándose clases, llegando desde otros estados e incluso dejando el trabajo, cientos de fans ya se concentran en el Zócalo de la CDMX para ver a BTS.



Se espera que el grupo salga a saludar desde Palacio Nacional tras su reunión con la… pic.twitter.com/iHGbmgkCeS — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 6, 2026

se espera que este miércoles por la tarde, los seguidores de la banda abarroten la plancha del Zócalo para ver a los ídolos del K-Pop.

La visita de BTS a México era una de las más esperadas, ya que tenían varios años de no pisar tierra mexicana, además cabe recordar que los integrantes de la banda tuvieron que pausar su carrera artística porque tuvieron que ir a hacer su servicio militar, pero una vez que regresaron no dudaron en hacer su come back para todos sus fans en el mundo.

Sus presentaciones en el Estadio GNP causaron mucho revuelo, primero hicieron que ARMY se movilizara para exigir transparencia en el proceso de compra y venta de boletos para los shows que son los días 7, 9 y 10 de mayo.

Gracias a su protesta, el gobierno de México hizo un llamado a Ticketmaster y le instruyó publicar siempre los precios de los boletos, así como el mapa del show al menos 24 horas antes de que se realice la venta de boletos.