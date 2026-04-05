Wendy Guevara pide perdón por fuertes comentarios sobre jóvenes: ‘Fue un error’ | VIDEO

Wendy Guevara ha tenido que salir a aclarar una fuerte polémica después de que las redes sociales hicieron virales los comentarios que Las Perdidas realizaron en el pasado, en las que se veían involucrados menores de edad.

Wendy Guevara aclara si le gustan los menores

Después de varios días de señalamientos y acusaciones, Wendy Guevara habló de manera directa sobre lo que dijo en el pasado referente a infancias y descartó estar verdaderamente atraída por gente que es muy joven.

Esto ocurrió durante un reciente encuentro con la prensa, donde la cuestionaron y ella, de manera relajada, aclaró que no eran más que bromas y no había nada que pudiera demostrar lo contrario.

“Mira eso fue hace muchos años, no justifico eso porque pues es un tema delicado que pues yo fui una persona que fue violada cuando yo tenía 7 años, 8 años, lo he platicado muchas veces”, comenzó.

La famosa también mencionó que llevaban poco tiempo en redes sociales y no sabían qué límites no cruzar: “Obviamente nosotras estábamos jugando queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a todos”, dijo.

Agregó que cuenta con un público muy amplio que incluye a menores, los cuales no se atrevería a lastimar: “Yo ya dije en mis redes sociales, obviamente la gente que me conoce y que sabe cómo soy jamás me atrevería, tengo mucho público de niños que me quiere por el pinch* meme de la trenza, entonces no hay una denuncia, no hay nada”.

“La gente que me escribe, me pone, le digo: ‘Ve y denuncia, mi amor’, porque sí mira, uno no puede lavarse las manos y justificar, no lo puedo justificar porque sí es un comentario feo, denigrante, culer* y si otro lo hubiera dicho yo también andaría atacada, pero es un error, soy humano, a veces decimos tonterías y pendejad*s y pues bueno la vida tiene que seguir, yo jamás le he hecho daño a nadie”, aseguró.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre menores de edad?

La polémica llegó por un video de hace varios años en los que Wendy aseguró que su gusto culposo era un niño que va iba al kinder en la mañana con su mamá e incluso aseguró que el pequeño se veía “sexi”, un comentario perturbador.

“A mí sí me gustan los mejores de edad [...] Como de 15, 16...”, repuso Paola Suárez en aquel video. Las declaraciones de Las Perdidas sorprendieron y decepcionaron a miles de fanáticos.